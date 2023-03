Huis Vanassche een jaar lang moeilijk bereikbaar vanuit Izegem: “We zien dit ook als een kans”

Huis Vanassche langs de Lodewijk de Raetlaan zal vanaf 3 april moeilijker bereikbaar zijn. En dat net wanneer ze hun 70ste verjaardag vieren. “We zullen erdoor moeten; we trachten het positief te bekijken. Misschien trekken we zo wat nieuwe klanten aan die onze zaak leren kennen.”

Huis Vanassche bevindt zich al 70 jaar aan de Emelgemse kant van het kanaal, maar was altijd al vlak bij het Izegemse centrum gelegen. Nu de centrumbrug voor een jaar dichtgaat, zal wie naar de zaak wil komen vanuit Izegem daarvoor de brug in Emelgem of in Kachtem moeten gebruiken. “Met de fiets en te voet zal je altijd over de brug kunnen, maar voor wie behoorlijk wat boodschappen wil doen, is dat niet evident”, weten Rik Vandenabeele en Marianne Vandenberghe, de derde generatie in het bedrijf.

“We hebben ook overwogen om overzetbootjes in te zetten, maar we vonden geen kapiteins”

De zaak werd opgericht door de ouders van Myriam Vanassche, samen met haar man Paul Vandenabeele liet ze die verder bloeien. “Mijn moeder is hier ook nog vaak aanwezig in de zaak, die persoonlijke aanpak en bediening is toch wat ons handelsmerk geworden”, gaat Rik verder.

Boodschappen aan huis

Er was eerst corona en tot september 2021 dan de werken in de Lodewijk de Raetlaan waardoor Huis Vanassche maandenlang moeilijk bereikbaar was. “In corona zijn we begonnen met het aan huis leveren van boodschappen, vanaf een aankoopsom van 25 euro is die dienst gratis. Die service heeft het tijdens corona erg goed gedaan, nu zetten we dat verder. Je kunt ook online of telefonisch bestellen bij ons, dan hoef je gewoon je bestelling op te pikken. Op zon- en feestdagen zijn we gesloten, maar zelfs dan kun je bij ons je bestelling afhalen.”

“We willen ook een nieuw publiek aanboren”

De zaakvoerders staan nu voor een nieuwe uitdaging: de werken aan de brug. “We hebben al goed gecommuniceerd naar onze klanten en hen laten weten welke routes ze kunnen nemen om hier te geraken. We hebben ook overwogen om overzetbootjes in te zetten, maar we vonden geen kapiteins”, knipoogt Rik. “We zien dit misschien ook als een kans om nog meer en andere mensen aan te spreken. We hebben een groot trouw publiek, maar er zijn ook behoorlijk wat mensen die aan deze kant van het water wonen, die hier nog nooit binnen gestapt zijn. Nu lokaal kopen meer aanspreekt, willen we hier ook een nieuw publiek aanboren.”

Blijven vernieuwen

In april zet Huis Vanassche daarom ook een aantal acties op. “In de eerste week geven we per aankoopschijf van 25 euro een kraslotje waarbij je mooie prijzen kan winnen waaronder een volle winkelkar. Daarna doen we een promoweek en de derde week staat in het teken van het kind waarbij de kleinsten een cadeautje krijgen. Tijdens de vierde week doen we een happy hour, waarbij je een korting of iets cadeau krijgt in een vastgelegd uur van de dag. Dat uur zullen we natuurlijk op voorhand niet communiceren. Wie dan net langskomt, heeft geluk”, zegt Marianne.

Huis Vanassche gaat ook bedrijfsbezoeken organiseren. “Er is hier de winkel, maar we leveren ook aan horecazaken, scholen, bedrijven, ziekenhuizen en rusthuizen. Alles wordt hier kraakvers bereid, in totaal werken we met 45 mensen. Verenigingen of andere groepen kunnen hier dus een kijkje komen nemen.”

Ondertussen heeft met Michiel Vandenabeele (20) al de vierde generatie haar opwachting gemaakt. Stichters wijlen Etienne Vanassche en Georgette Hovaert zien hun levenswerk dus verdergezet door hun nazaten. Het aanbod aan groenten en fruit en tal van bereide gerechten wordt nog verder uitgebreid. “We blijven vernieuwen”, klinkt het bij Rik en Marianne.