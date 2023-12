Huis van Welzijn Harelbeke nodigde ruim 90 vrijwilligers uit voor een kerstbrunch

In 2022 bracht Huis van Welzijn Harelbeke tientallen vrijwilligers samen voor een kerstbrunch als blijk van waardering voor hun inzet. Dit jaar deden ze dit opnieuw.

“Het was in 2022 een fijn moment waarbij vrijwilligers van de buitenschoolse kinderopvang, praatwijzer, digipunt, sociale kruidenier, naaiatelier, buddy’s, ambassadeurs, repair café, boekenruilkasten en meer, samenkwamen. De opkomst was mooi en iedereen genoot van de sfeer. Daarom doen we dit opnieuw om jullie te bedanken voor jullie buitengewone vrijwillige inzet bij het Huis van Welzijn”, zegt Lynn Callewaert, schepen van Welzijn, Zorg en Lokaal mondiaal beleid. “Het voorbije jaar hebben jullie niet alleen tijd en energie geïnvesteerd, maar bovenal ook jullie passie en toewijding getoond in alles wat jullie doen. Dank u wel iedereen.”

Zelfgebakken koekjes en wafels

Ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers van Huis van Welzijn schreven zich in voor de kerstbrunch. Er wordt samengewerkt met lokale diensten en aanbieders om een verzorgde brunch te voorzien. Leuk feit: “Onze toeleider Safa, die jullie al beter leerden kennen, is onder de indruk van jullie dagelijkse prestaties en wil jullie daarvoor bedanken met zelfgebakken koekjes en wafels”, zegt schepen Callewaert. Ze benadrukt de doelstelling van de actie: “De bedoeling is dat vrijwilligers die zich inzetten voor de werking en initiatieven van Huis van Welzijn een ontspannen voormiddag en middag beleven en eens extra verwend worden.”