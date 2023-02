Huis van het Kind in Oudenburg wil kwetsbare gezinnen extra steunen met ruilwinkeltje voor kleren en spullen

In het Huis van het Kind in Oudenburg is een ruilwinkeltje geïnstalleerd. Daar kunnen kwetsbare gezinnen uit Oudenburg met kinderen tussen 0 en 8 jaar terecht om kleren, speelgoed, een bedje of badje of kinderstoel te lenen of te ruilen. Maar ook wie spullen wil schenken, is er meer dan welkom. Op de gemeenteraad van donderdag is over het initiatief uitleg gegeven.

Het Huis van het Kind gaat vandaag veel verder dan alleen het aanbieden van opvoedingstips. Je kan er met allerlei vragen rond je kind terecht, maar het Huis biedt ook materiële ondersteuning.

“Volgens een berekening van de Gezinsbond kost een kind gemiddeld 420,95 euro per maand. En daarin zijn kosten als kinderopvang, school, doktersbezoek en medicatie nog niet inbegrepen. De benodigdheden voor baby’s en opgroeiende kinderen betekenen een grote hap uit het budget, zeker voor kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren, zelf moeder van drie dochters.

Om die kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen in het grootbrengen van hun kinderen, opent het Huis van het Kind nu een ruilwinkeltje op de locatie in de Marktstraat 18. “Al wie in Oudenburg woont en kinderen tussen 0 en 8 jaar heeft, en een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds geniet of geholpen wordt door de sociale voorzieningen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, kan terecht in het ruilwinkeltje”, legt de bevoegde schepen uit.

In het ruilwinkeltje draait alles rond punten. Via een kaart open je er een soort ruilrekening, waarop je punten spaart door zelf goederen binnen te brengen. Met dat saldo kan je andere spullen meenemen. Het ruilwinkeltje is in de beginfase open op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur en op woensdag van 14.30 tot 17 uur. Ook wie materiaal of kleren wil schenken, is meer dan welkom in het Huis van het Kind.

“We zijn nog op zoek naar nieuwe artikelen voor ons ruilwinkeltje. Heb je zaken liggen die je niet meer gebruikt, breng ze dan gerust binnen tijdens de openingsuren. “Momenteel hebben we enkele specifieke zaken nodig: kinderkleren van maat 110 tot 128, een wandelwagen, draagdoeken, een sterilisator en een afkolfpomp”, aldus nog Vanhooren.

De geschonken goederen mogen nieuw of tweedehands zijn, maar wel in goede staat. Kleren moeten proper gewassen zijn en andere goederen net en rein.

Het Huis van het Kind zoekt ook vrijwilligers die zich willen inzetten voor de verdere uitbouw van het winkeltje. Voor meer info of om je aan te melden, kan je een afspraak maken via 059 34 02 26 of via mail: hethuisvanhetkind@oudenburg.be.