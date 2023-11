Huis van de Sint in Poperinge

De Poperingse kinderen kunnen ontdekken hoe het huis van de Sint er uit ziet.

“Kom tussen 30 november en 6 december naar de Gasthuiskapel. Je kan er wandelen door de verschillende kamers en ontdekken waar de Sint en pieten leven. Op 2 en 3 december zijn de Sint en zijn pieten thuis en kan je hen ontmoeten”, klinkt het bij stad Poperinge. “Schrijf je in voor een tijdslot om zo een wachtrij te vermijden.” Het huis van de Sint vind je in het Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 1a in Poperinge. Jongeren tot 15 jaar zijn welkom.