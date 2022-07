Huis van de Bruggeling verhuist naar Huize Minnewater dat een ‘urban village’ wordt

Het Huis van de Bruggeling verhuist in 2026 naar Huize Minnewater in de Professor Dokter J. Sebrechtsstraat. Tegelijkertijd wordt op deze site een Huis voor de Bruggeling ingericht, met ontmoetingscafé en lokalen voor Brugse verenigingen. Kortom : het huidig woonzorgcentrum wordt een ‘urban village’.

Al jarenlang hekelt de Brugse politieke oppositie, vooral de N-VA fractie, raadsleden Pol Van Den Driessche en Geert Van Tieghem interpelleerden tijdens de gemeenteraden herhaaldelijk over dit dossier, het feit dat de stadskas teveel huur moet betalen voor het Huis van de Bruggeling op het Stationsplein. 766.000 euro pacht per jaar is veel geld. Dat beseffen ook burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Nieuw woonzorgcentrum

“Tot voor kort hebben we die piste weggewuifd, maar na tien jaar huren staan we op een keerpunt”, zegt Dirk De fauw. “In het najaar van 2023 wordt een nieuw woonzorgcentrum in Sint-Pieters in gebruik genomen, de 120 bewoners van Huize Minnewater verhuizen naar die locatie. Sinds corona is er veel meer thuiswerk, ook in de stadsadministratie. Bijgevolg heeft de ‘back office’ van het Huis van de Bruggeling minder kantoren nodig.”

“Enkel de stadsadministratie in Huize Minnewater huisvesten, is niet realistisch. Ook het Sociaal Huis, dat zich nu nog in de Hoogstraat bevindt, zal er zijn intrek nemen. Zo krijgen de Bruggelingen in de binnenstad één plek waar ze met al hun vragen terecht kunnen in moderne loketten en spreekruimtes.”

Urban village

“Bovendien heeft het schepencollege, na twee jaar denken, geopteerd voor een multifunctionele functie voor Huize Minnewater. De ene vleugel zal het Huis van de Bruggeling herbergen, de andere vleugel het Huis voor de Bruggeling, met vergaderlokalen voor Brugse verenigingen”, aldus de burgemeester.

Schepen van Ondernemen Pablo Annys (Vooruit) legt uit: “We creëren een ‘urban village’. Midden in de site komt er een polyvalente onthaalzone, waar de bezoekers geleid worden naar de twee gebouwgedeelten. De bestaande kapel wordt ontmoetingsruimte en tentoonstellingshal, met ernaast een bistro met tuinterras waar de bezoekers kunnen verpozen.”

“In het Huis voor de Bruggeling zullen kleine kantoorruimtes verhuurd worden voor vergaderingen of als co-working space. Zo krijgt de stadskas een economische return. Er zal ook ruimte zijn voor start-ups. Binnenkort starten we een zoektocht voor de concrete invulling.”

Investering

Volgens financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) wordt de kostprijs van de renovatie van Huize Minnewater geraamd om 22,7 miljoen euro: “Als we dat geld lenen, betekent dit op dertig jaar hetzelfde als het Huis van de Bruggeling zo lang huren.”

“Met die verstande dat we exploitatiekosten vervangen door investeringen, wat boekhoudkundig een betere operatie is voor de stadskas. We zeggen vanaf 2024 de huur op, zodat die in 2026 vervalt. Door de herlocalisatie van de diensten, kunnen we ook het pand waar het Sociaal Huis nu gevestigd is, verkopen. Zo wordt onze gebouwenportefeuille kleiner.”

Herinrichting ring

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst erop dat Huize Minnewater op een locatie zit die over enkele jaren nog interessanter wordt: “Bij de herinrichting van de Brugse ring R30 aan het station worden er nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen over het water en een tunnel onder de R30 gelegd.”

“Brugge en Vlaanderen voeren dit samen uit via een design&build formule. De kostprijs bedraagt 28 miljoen euro, waarvan 8 miljoen euro gedragen wordt door de stad. Vanaf 2024 wil Vlaanderen hiervoor budgetten vrijmaken. Een van de nieuwe bruggen zal leiden naar Huize Minnewater.”

Kortparkeren

“Stadsmedewerkers en bezoekers die per auto naar Huize Minnewater komen, zullen hun auto nog altijd kwijt kunnen aan de stationsparking. Er zullen veel fietsenstallingen geplaatst worden dicht bij de site. Voor mensen met beperkte mobiliteit zullen er minder-validen parkeerplaatsen zijn. We overwegen ook om kortparkeren toe te laten in de Oostmeers en de Professor Dokter J. Sebrechtsstraat, die zal heraangelegd worden met meer groen.”

Schepen voor Monumentenzorg Franky Demon benadrukt dat er op de site van Huize Minnewater nauwelijk iets zal gesloopt worden: “Uiteraard blijven we af van de beschermde delen van dit neogothisch geobuw, dat tussen 1885 en 1892 opgericht werd door stadsarchitect Louis Delancenserie als gasthuis voor hulpbehoevende, ongeneeslijk zieke vrouwen. De niet waardevolle delen zullen we strippen en renoveren. En de tuin wordt heringericht, die is teveel verhard.”