Huis Snello brengt vierde editie van Cava-Festibar

Huis Snello in Snellegem moet er straks voor zorgen dat een vijftiental jongeren met een beperking zelfstandig zullen kunnen leven. De vierde Cava-Festibar zorgt voor bijkomende middelen en vooral ook de uitstraling van Huis Snello. Bezieler Koen Ongenae bouwde met flink wat steun een stevig festival uit.

“Het is een driedaags gebeuren waarbij zeven livebands langskomen. Op vrijdagavond 30 juni en zaterdagavond 1 juli is er telkens een barbecueavond gepland die al uitverkocht zijn met aansluitend telkens twee livebands. Iedereen is uiteraard nog welkom om enkel naar het muziek te komen luisteren.”

Twee redenen

“Wij doen dit jaarevenement om twee redenen. De eerst reden is om Huis Snello in de kijker te zetten. Huis Snello moet een begrip worden in Groot-Jabbeke. Het is ook een jaarfeest voor onze jongeren die er enorm naar uitkijken. Volgend jaar is het al de vijfde editie. Hopelijk kunnen we dan iets speciaals doen. Voor de tweede reden moet ik er geen tekening bij maken. Huis Snello is een sociaal project. Een woning oprichten met zorg op maat kost handenvol geld, wetende dat niet iedere bewoner al een zorgbudget (PVB) zal hebben bij de opstart. Daarom proberen we momenteel zoveel mogelijk gelden te parkeren om de eerste drie jaar te kunnen overbruggen. Ook wij willen dat onze kinderen een goed leven hebben, hun zorg op maat krijgen en gelukkig zijn. Vandaar onze leuze: ook met een beperking mag je dromen. Huis Snello komt aan de rand van Varsenare, op grond die de vzw in erfpacht kreeg van de gemeente. De bouwplannen zijn ingediend. “Daar komt een woning met 15 studio’s en een gezamenlijke ruimte. Het zal een zeer moderne bouw worden, gelet op de milieuregels en de nodige voorzieningen. Ieder bewoner zal zijn eigen studio hebben met woon-, slaap- en badkamergedeelte. Er wordt wel een stuk zelfstandigheid verwacht, doch zal er altijd ondersteuning aanwezig zijn. We hopen uiteraard goed te kunnen samenwerken met de buurt”, besluit Koen. (PA)

Cava-Festibar van Huis Snello gaat door van 30 juni tot en met 2 juli in Snellegem. De inkom is gratis.