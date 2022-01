Huis naast wielerpiste Rumbeke wordt gesloopt om voor bredere toegang te zorgen

Voor de veiligheid en visibiliteit gaat de Rumbeekse woning in de Kwadestraat 13 naast wielerpiste Defraeye-Sercu tegen de vlakte. Dat bevestigt schepen José Debels (CD&V).

“De woning werd lange tijd door het OCMW als doorgangswoning gebruikt, maar stond nu al een tijd leeg. Aanvankelijk was het onze bedoeling om het huis nog een bestemming te geven gelinkt aan de wielerpiste, maar het is in zeer slechte staat, zelfs onbewoonbaar verklaard, vandaar de sloophamer. Hierdoor kunnen we de toegang tot de wielerpiste verbreden en zichtbaarder maken.”

De veiligheidsdiensten zullen, indien noodzakelijk, verder kunnen doorrijden en de toegang zal veel zichtbaarder zijn. Om die nog duidelijker te markeren, wordt gezorgd voor banners en een bord met alle mogelijke info zoals de openingsuren.

Omleiding

Om de sloop zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, zal de Kwadestraat vanaf dinsdag 1 tot en met zaterdag 12 februari voor doorgaand verkeer afgesloten zijn, plaatselijk verkeer kan wel. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de Oekensestraat en de Wervikhovestraat. Er blijft een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. (AD)