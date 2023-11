Huis Maria in Ruiselede sloopt woonst om meer parkeerplaats te bieden

Klanten van supermarkt Huis Maria in Ruiselede hebben het gemerkt: parkeren tegenover het warenhuis in de Pensionaatstraat is voorlopig onmogelijk. “We hebben een aangrenzend huis opgekocht en laten slopen, om een grotere en veiliger parking te kunnen maken”, zegt uitbater Brecht Debrandere.

De kleine parking tegenover Huis Maria was weliswaar vlakbij, maar niet zo handig. Niet elke chauffeur kon er een comfortabel plekje vinden, zodat meestal uitgeweken werd naar de ruimere parking aan de drankencentrale iets verderop. Maar daarin komt nu verandering.

Veiliger in en uit

“Met de aankoop en afbraak van het aangrenzende huis in de Pensionaatstraat beschikken we over een ruimere parkeerzone, die we helemaal vernieuwen”, vertelt uitbater Brecht Debrandere. “De grondwerken zijn uitgevoerd, daarover wordt beton gegoten en dan laten we klinkers leggen. Daarbij primeert vooral de veiligheid van onze klanten. Het zebrapad in de straat wordt over de hele parking doorgetrokken en er komt een afzonderlijke in- en uitrit. In totaal zullen er zo’n 35 wagens kunnen parkeren. Bovendien voorzien we voor elektrische wagens twee laadpalen met telkens twee stroompunten. Er komt ook een aparte berging voor winkelwagens. We hopen de nieuwe parking tegen half december klaar te krijgen.”

Laadpalen

Kortom, een stevige investering. “De nieuwe parking zal exclusief dienen voor onze klanten. Maar de laadpalen kunnen door iedereen gebruikt worden. Voor ons personeel beschikken we nog over een aparte parkeerzone. Met de drankencentrale erbij zullen we dan over 70 parkeerplaatsen beschikken.”

De eigenaars van Huis Maria willen duidelijk mee zijn met de nieuwste trends. Het warenhuis in Ledegem (Rollegemstraat) is grondig opgefrist, het warenhuis in Hulste (Brugsesteenweg) krijgt binnenkort een update. Er is in Ledegem ook een nieuwe automatenshop geopend.

Volgend jaar bestaat Huis Maria 60 jaar en kunnen de warenhuizen in Hulste en Ledegem 40 kaarsjes uitblazen. (ggm)