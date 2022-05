Huis ‘Content’ in Kortrijk wordt artistieke ‘safe zone’ voor jongeren: “Talent moet je kunnen delen”

Eleonore Devolder heeft in de Papenstraat in Kortrijk een huis met een historie gekocht. Ze wil er een artistieke schuilplaats voor jongeren met een onveilige thuissituatie van maken: ‘CONTENT’. “Ik weet nog niet precies hoe en wat, maar dat is net het mooie.”

Papenstraat 15 in Kortrijk kent een rijke geschiedenis, van viswinkel en beenhouwerij tot jazzbar The New Orleans, wellicht beter gekend bij het ouder publiek. Eleonore Devolder (26), architect en leerkracht, kocht het huis toen ze nog bezig was met haar educatieve master. Al bij het zien van de foto’s was ze verkocht: “Ik zag heel veel potentieel. De vitrines vooraan, ruimte voor exposities, kunnen investeren in een soort van community…: het viel allemaal samen.”

“Ik zag het als een mogelijke plek voor mijn leerlingen toen, vijfde en zesde middelbaar KSO, om te experimenteren. Er zijn jongeren die geen veilige thuissituatie hebben waar ze hun artistieke vrijheid kunnen loslaten. De woning kan een safe zone zijn waar ik artistieke projecten met de klas uitprobeer.”

Geen vaste structuur

Intussen is haar concept ‘CONTENT’ verder gegroeid, maar het heeft op dit moment nog geen vaste structuur – iets wat Eleonore wil behouden.

“Ik weet nog niet precies hoe en wat, maar dat is net het mooie. Mijn huisgenoten Jeska en Sam en mijn vrienden zijn ook super enthousiast en blijven ideeën droppen. De evenementen die we al hebben gehad, zijn heel uiteenlopend. Het is een experimenteel artistiek project, waarin je heel veel concepten kan onderbrengen. Vandaar ook de naam ‘CONTENT’, verwijzend naar ‘inhoud’, wat dus van alles kan zijn, maar ook naar ‘tevreden’. We hebben een idee en we doen het gewoon, dat vind ik heel leuk. Het is mijn droom om voltijds bezig te zijn met CONTENT.”

In de voorplaats wil Eleonore een tentoonstellingsruimte en de mogelijkheid om workshops te geven. De woonkamer doet eerder dienst als community space. Achteraan is er een multifunctioneel atelier, waar kan gewerkt worden met verschillende materialen.

Aangezien er voldoende plaats is, wil Eleonore van haar huis een open residentie maken. Boven is er nog een vrije kamer met terras. Als de mensen van CONTENT even apart willen zijn of bezoek hebben, kunnen ze die ruimte privé gebruiken. Als er geen mensen in residentie zijn, wordt ze gebruikt als een tweede living.

Te bescheiden

“Ik wil mensen een ruimte geven om te werken, te exposeren, en kennis door te geven. Veel mensen tonen hun werk niet omdat ze te bescheiden zijn en zichzelf meten aan grote kunstenaars. Ik vind dat spijtig. Zoveel mensen hebben iets moois in zich, maar komen er niet mee naar buiten. Voor mij maakt het niet uit wat het is, het hoeft niet iets typisch artistiek te zijn, maar talenten moet je kunnen delen.”