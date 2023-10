Huis aan Zee zet medewerkers in de bloemetjes

Residentie Huis aan Zee heeft haar medewerkers en vrijwilligers in de bloemetjes gezet. “Daar er al een dag van de zorgkundige, een dag van het onderhoud en een dag van de vrijwilliger bestaan, hebben we in Residentie Huis aan Zee besloten om jaarlijks in september alle medewerkers en vrijwilligers samen in de bloemetjes te zetten. Zij zijn stuk voor stuk belangrijke schakels in ons huis, die ervoor zorgen dat onze bewoners het goed hebben. Een dankbetuiging is hier dan ook op zijn plaats”, aldus directeur Rebekka Steyaert. De medewerkers en vrijwilligers werden getrakteerd op een kaasplankje en kregen een kleine attentie. (WK/foto WK)