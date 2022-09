Huis aan Zee krijgt nieuwe naam én de nodige hervormingen

Het buitengewoon internaat ‘Huis aan Zee’ in De Haan kreeg bij de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe naam, ’Nest’. De voorziening maakt vanaf nu ook niet langer deel uit van scholengroep Stroom, maar gaat over naar Scholengroep !mpact waar algemeen directeur Wim Van Kerckvoorde de hervormingen zal opvolgen die worden doorgevoerd nadat er enkele tekortkomingen naar boven kwamen bij een doorlichting.

Huis aan Zee, waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen opgevangen worden die door uiteenlopende redenen een alternatieve thuis nodig hebben, heeft een nieuwe naam. Die komt er nadat Huis aan Zee eind vorig jaar in opspraak kwam toen enkele personeelsleden aan de alarmbel trokken. Een doorlichting bevestigde later dat er enkele structurele problemen waren. Er komt daarom niet enkel een nieuwe naam, maar volgens Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep !mpact, worden de problemen ook aangepakt. “Ik zal me daar persoonlijk op toeleggen. Er waren bij de doorlichting van de inspectie Zorg en Welzijn behoorlijk wat opmerkingen en we zijn de voorbije maanden aan de slag gegaan om te kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de zaken waar men verbeterpunten had geformuleerd. Dat ging zowel om de werking als over het gebouw. Er waren bijvoorbeeld bemerkingen rond procedures om medicatie toe te dienen. Deze werden intern volledig aangepakt en er wordt samengewerkt met een externe partner die de levering doet. Er waren behoorlijk wat opmerkingen over het oudste gebouw en daar is een rondgang gebeurd door de preventiedienst en werd een plan van aanpak opgesteld tot er een nieuwbouw komt binnen 4 tot 5 jaar. We nemen de nodige maatregelen rond veiligheid en hygiëne. We hebben al een eerste opvolging gehad voor de zomer door de onderwijsinspectie en daarna ook de zorginspectie. Zij konden vaststellen dat we de punten proberen aan te pakken. Het komt er op neer dat we vanuit onze raad van bestuur bekijken om voldoende mensen en middelen erop zetten om de tekortkomingen weg te werken. We begeleiden ook de organisatie in de transitie die ze het komende jaar moeten maken. De financiering komt nadien uit het departement Welzijn maar de aansturing zal gebeuren vanuit de scholengroep.”

De overstap naar de scholengroep heeft niet enkel te maken met de hervormingen. “Het is enerzijds geografisch een logische beslissing omdat we hier al vier scholen in onze groep hebben en voor scholengroep Stroom wat dit de enige. Daarnaast gaan vanaf volgend jaar alle internaten voor buitengewoon onderwijs en de internaten voor permanente opvang vanaf volgend jaar in september overgaan naar het departement Onderwijs naar Welzijn. Wij hebben nog een internaat in Oedelem en in Brugge die dezelfde transitie zullen doormaken wat het gemakkelijker zal maken”, licht de algemeen directeur toe.

De nieuwe naam, Nest staat overigens voor warmte. Eind oktober komt er nog een kunstwerk om dat ook uit te beelden. De Zedelgemse kunstenaar Andy Verschoote werd bereid gevonden om een groot nest te maken dat als een fier baken de missie van de campus naar buiten zal uitdragen.