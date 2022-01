Huidige coronamaatregelen blijven behouden, beslist Overlegcomité

De huidige coronamaatregelen worden aangehouden. Dat heeft het Overlegcomité donderdag beslist, verklaarde premier Alexander De Croo tijdens de persconferentie. “We kiezen voor het pad van voorzichtigheid”, zegt hij.

De omikronvariant is besmettelijker, maar het ziet er naar uit dat de variant minder ziekmakend is. “Dat betekent echter niet dat ze minder onschuldig is”, aldus De Croo. Hij wijst erop dat individuele personen minder risico lopen om ziek te worden, maar dat impact op de maatschappij wel groot kan zoals, zoals op de zorg en onderwijs.

Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Per week kan er dus maximaal een terugkeermoment zijn waarbij de bezetting niet hoger dan 20 procent mag zijn. Teambuildings en andere activiteiten blijven verboden.

Ook de maatregelen in de horeca, het nachtleven en het sportieve en culturele leven blijven van kracht.

Terug naar school op 10 januari

Daarnaast bevestigde het Overlegcomité de geplande heropening van het onderwijs op 10 januari. Zowel in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs is voltijds contactonderwijs weer mogelijk. Dat is ook het geval voor deeltijds kunstonderwijs. Er geldt wel een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. En wanneer er vier besmettingen in een klas zijn, moet de volledige klas in quarantaine. Voor de maatregelen in het hoger onderwijs, zullen de ministers van Onderwijs nog samenkomen met het onderwijsveld om te bekijken hoe het vanaf 10 januari georganiseerd wordt.

De Croo raadt de bevolking ten slotte aan om de contacten te beperken. Wie toch afspreekt, doet dat best in een goed geventileerde ruimte of buiten. Ook vraagt hij om zelftesten te blijven gebruiken.

“De situatie zal eerst slechter worden voor het weer beter gaat”, besluit de premier. “Maar we zijn gewapend. We staan zeer ver met de boostervaccins, die de beste verdedigingsmuur zijn.”

Barometer

Het Overlegcomité heeft donderdag ook vergaderd over een barometer die de coronamaatregelen voorspelbaarder moet maken. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wordt die mogelijk bij een volgende Overlegcomité voorgesteld.

De barometer zou specifieke maatregelen moeten verbinden aan parameters rond besmettingen en ziekenhuisopnames. Het zou wel de bedoeling blijven dat de politiek het laatste woord houdt.