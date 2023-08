Hugo en Rita vieren 50ste huwelijksverjaardag: “We genieten van het leven”

Hugo Masschelein (70) en Rita Lambert (70) uit de Lenteakkerstraat in Wingene vierden hun gouden huwelijksverjaardag. De jubilarissen kregen een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis. Hugo beleefde zijn jeugdjaren op Sint-Elooi in Wingene. Na zijn studies metaal, ging hij aan de slag bij de Flandria op de Hille. Toen het bedrijf de deuren sloot trok hij naar kunststofproductiebedrijf Erta-plastics. Ook Rita groeide op in Wingene. Ze vond haar job als huishoudhulp, werkte bij de hemdenfabriek Bouckaert in Wingene en bij Het Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap.

“Nu ik met pensioen ben, geniet ik van elke nieuwe dag”, weet Hugo. “Ik ga elke dag wandelen en dit in de winter en de zomer. Samen met mijn vrouw Rita ga ik telkens naar de wekelijkse markt in Brugge. Rita gaat ook graag dansen met haar vriendin in Den Toerist in Meulebeke. Wij genieten van het leven en hopen dat de vele mooie momenten nog lang mogen blijven duren.” (NS)