Huberte Bourgeois blaast 100 kaarsjes uit

Op 21 oktober mocht Huberte Bourgeois 100 verjaardagskaarsjes uitblazen in woonzorgcentrum Sint-Bernardus De Panne. De dame werd geboren in Hornu in Henegouwen, maar ze belandde uiteindelijk in De Panne. Daar leerde iedereen haar kennen als ‘madame Gaston’ van de chique haute couturewinkel in de Zeelaan. Die runde ze jarenlang, tot haar pensioen, samen met haar dochter Danielle. “Op mama’s 100ste verjaardag mag de champagne niet ontbreken, want het was een traditie dat we elke week thuis met de familie een fles bubbels ontkurkten en daar kon mama echt van genieten”, vertelt Danielle (77).

“Papa is redelijk vroeg gestorven, intussen al meer dan 30 jaar geleden. Maar mama is altijd heel ondernemend en zelfstandig geweest. Ze deed ook zelf de retouches in de winkel die bekend stond om de grote haute couturemerken.” Gaetan Maerten (52), de zoon van Danielle en kleinzoon van Huberte, heeft nog altijd een uitstekende band met zijn grootmoeder. “We gingen regelmatig samen op vakantie. Dan zorgde mama voor de kledingzaak en mijn vader had zijn eigen schoenwinkel in De Panne. Tot ik begon aan mijn universitaire studies reisden we soms samen naar Italië. Oma had echter nog nooit in een vliegtuig gezeten, en haar eerste vliegtuigreis naar Amerika was dan ook een hele belevenis, die haar uit haar comfortzone heeft gehaald. En oma is nu ook bijzonder trots op haar kleinzoon (en mijn zoon) Andreas (22).”

Iets waar de hele familie trots op is, is het Roemenië-verhaal. Op haar eerste reis naar Roemenië nam Huberte een massa kleren mee voor de mensen die het daar minder goed hadden. De hotelmanager van het hotel waar ze verbleef was zelfs zo onder de indruk dat hij een poging waagde om haar wat toffe kleren voor zijn vrouw te ontfutselen. Dat had op Huberte echter het omgekeerde effect, en ze zei dat ze de kleren had beloofd aan de slotenmaker. Die man was haar ontzettend dankbaar en zo is er een hechte en blijvende vriendschapsband ontstaan. Huberte bleef naar Roemenië reizen, telkens met massa’s kleren. Dat was ook de aanleiding tot het initiatief van de Roemeniëwerking, waarvoor onder meer de familie Degrieck en andere Pannenaars zich engageerden om gezamenlijke projecten op poten te zetten. (MVO/foto MVO)