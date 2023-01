Hubert Rubbens vertrekt binnenkort met hulpkonvooi naar Oekraïne: “Het gaat om warme kledij, dekens, slaapzakken en droge voeding”

Op 22 januari vertrekt een hulpkonvooi met hulpgoederen vanuit Oostende richting Oekraïne. De hulpgoederen zijn vooral voor kinderen bedoeld. Ook Stad Oostende stuurt acht kinderbedjes mee. “Nooit gedacht dat we zoveel zouden inzamelen”, zegt initiatiefnemer Hubert Rubbens.

Momenteel leven miljoenen Oekraïners in de vrieskou door de oorlog die er al een bijna jaar aan de gang is. Hubert Rubbens, bekend als de motor achter het maritieme topevent ‘Oostende voor Anker’, zamelde heel wat goederen in voor kinderen. Samen met Didier Coene vertrekt Hubert op 22 januari naar Lviv in Oekraïne, waar hij de goederen zal afgeven.

“Het gaat hoofdzakelijk om warme kledij, dekens, slaapzakken en droge voeding”, legt Hubert uit. “Het materiaal zal afgegeven worden in Lviv om daarna verder te trekken met medisch materiaal en geneesmiddelen naar het centraal veldhospitaal van de Oekraïense strijdkrachten.”

Naast kledij, voeding en geneesmiddelen, springt ook de Stad Oostende in de bres. “Via hun gezinsopvang leverden zij acht kinderbedjes”, vervolgt Hubert. “Daarnaast zorgde de Stad ervoor dat we een lichte vrachtwagen van meer dan 3,5 ton konden gebruiken voor het vervoer van de hulpgoederen die nu ongeveer acht kubieke meter groot is. Ook serviceclub Kiwanis Oostende Noordzee, waarvan ik al twintig jaar lid ben, sprong mee in de bres en steunde mij door de aankoop van extra droge voeding.”

“De kinderbedjes zijn nog in goede staat en kunnen nog perfect van dienst zijn”, zegt bevoegd schepen, Silke Beirens (Groen). “We zijn blij dat we op deze manier een kleine bijdrage kunnen leveren aan het hulpkonvooi.”

De leden van de serviceclub hebben ondertussen toegezegd om te helpen bij het laden van de goederen, die momenteel opgeslagen werden in een stockageruimte van toneelkring Spiegel, in de vrachtwagen op 19 januari.