Hub voor wandelaars en fietsers in Poesele Fietshoeve

Andy Vanhoutte (47) en Eveline Verheye (43) baten sinds enkele maanden de Poesele Fietshoeve uit in de Westpoeselstraat in Noordschote. Het koppel wil van de hoeve een ontmoetingsplaats maken van waaruit fietsers en wandelaars de Westhoek kunnen verkennen. Hun droom kan alvast op 10.000 euro Europese steun rekenen via het project Leader.

Andy Vanhoute is afkomstig uit Diksmuide en Eveline uit Schuiferskapelle. Het zijn allebei enorme fietsliefhebbers. “Jaarlijks trekken we zonder enige voorbereiding voor een tweetal weken met de fiets en een tent door een land naar keuze”, zeggen Andy en Eveline. “Dat leidt soms tot verrassende ontmoetingen. Zo werden we in Tsjechië spontaan op straat aangesproken door mensen om ons tentje op hun boerderij op te slaan terwijl we de weg aan het zoeken waren. In Hongarije mochten we kamperen in de tuin van een volzet hotel en aanschuiven bij jongeren die een feestje aan het bouwen waren.”

E-(mountain)bikes

Daardoor rees bij Andy en Eveline het idee om zelf een plaats te creëren waar iedereen welkom is, een zogenaamde hub voor fietsers en wandelaars. “Vorig jaar kochten we een oude boerderij in de Westpoeselstraat in Noordschote met uitzicht op de velden en de Ieperlee”, vertelt Eveline. “We zijn reeds gestart met onze fietsenwinkel waarbij we ons richten op e-bikes. Ons gamma bestaat voornamelijk uit mountainbikes en trekkingfietsen van het merk Fantic. Andy heeft een diploma voor het herstellen van e-bikes en is tevens een fervente mountainbiker.”

Elektrische mountainbikes zijn al heel populair in de Ardennen en ook hier wordt de vraag alsmaar groter. Ook de verhuur ervan zit in de lift. “Daarom verhuren wij nu ook elektrische mountainbikes”, zegt Andy. “De vraag is zo groot dat we ieder weekend volgeboekt zijn. De Westhoek is dan ook een fantastische streek om met de mountainbike te verkennen. Klimmen in het Heuvelland of naar de duinen aan zee trekken, dankzij onze centrale ligging ben je er binnen het uur.”

Ondertussen is het sportieve koppel hun winkel aan het uitbreiden met een terras dat ze begin juli hopen te kunnen openen. “We willen iedereen laten meegenieten van de rust en de schoonheid die de Westhoek te bieden heeft”, zeggen ze. “Als ware Westhoekambassadeurs zullen we de bezoekers wegwijs maken in de Westhoek met info over de mooiste fiets- en wandelroutes, leuke logeerplaatsjes, toeristische trekpleisters, maar ook waar ecologische plekjes te ontdekken zijn zoals de Blankaart in Woumen, de IJzerboomgaard in Diksmuide en het Eversambos in Alveringem.”

Wie onderweg fietspech heeft, kan op Andy een beroep doen om zijn tweewieler te laten herstellen. “Ondertussen kunnen de pechvogels genieten van een lekker streekbiertje en wie een hongertje heeft, krijgt een plankje met hapjes uit de korte keten voor een klein prijsje aangeboden”, zeggen Eveline en Andy. “Maar ook zonder fiets ben je hier welkom. We hebben onze schuur en tuin volledig ingericht met upcycling meubelen. De schuur is nu een gezellige en leuke woonkamer die je terugkatapulteert naar grootmoeders tijd. ’s Morgens kan je hier ook genieten van de opkomende zon met een lekkere kop verse koffie en indien gewenst met ontbijt. In de namiddag is een streekbiertje met een plankje uit de korte keten en de moestuin te verkrijgen terwijl de kinderen kunnen ravotten in de tuin, appels plukken in de boomgaard of het blotevoetenpad verkennen.”

Tipitenten

En het project is nog volop in ontwikkeling. “Volgend jaar willen we verder uitbreiden met enkele tipitenten bij de vijver zodat we een volledig avontuurlijk weekend kunnen aanbieden”, besluiten Andy en Eveline. “Daarbij zullen we ook ecologische toiletten en douches installeren. We zullen tijdens de zomervakantie dagelijks open zijn, behalve op maandag en dinsdag.”

De Poesele Fietshoeve kan alvast rekenen op 10.000 euro Europese steun via het project Leader. Zelf investeert het koppel ook nog eens 10.000 euro. (KVCL)

www.poesele-fietshoeve.be