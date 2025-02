Howest-studenten maken Brugse podcast rond eenzaamheid

Het Brugse project ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ lanceert samen met verschillende partners de podcast ‘Lonely Friends’. De podcast, gemaakt door zes studenten Sociaal Werk van Howest, biedt een platform om verhalen te delen rond eenzaamheid. ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ gaat nu op zoek naar jongeren die hun persoonlijke verhaal willen delen. Het doel is om zo jongeren te inspireren om ook in hun dagelijkse leven open te zijn over gevoelens van eenzaamheid. Het project wil bewustwording creëren dat je deze gevoelens niet hoeft te verstoppen, ze horen bij het mens zijn.

De studenten van Howest gingen grondig te werk en bevroegen jongeren uit verschillende Brugse scholen en ontdekten via een anonieme enquête dat maar liefst 94 procent van de jongeren zich wel eens eenzaam voelt. Met de podcast willen ze aantonen dat niemand alleen staat in deze gevoelens.

Veel jongeren ervaren schaamte om te praten over hun eenzaamheid. Daarom werd er gekozen voor een podcast, een anoniem en toegankelijk medium dat overal beluisterd kan worden. Daarnaast bestaan er nog veel misverstanden over eenzaamheid, zoals het idee dat eenzaamheid enkel voorkomt bij mensen die fysiek alleen zijn. Met de podcast willen de makers deze mythes doorbreken.

Duurzame samenwerking

Voor de presentatie van de podcast zal samengewerkt worden met Kenny Vanden Broucke, bekend van de podcast ‘Naturel’, waarin hij jongeren een stem geeft rond mentaal welzijn. Kenny neemt ‘Lonely Friends’ over en zal samen met ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ op zoek gaan naar nieuwe verhalen.

Daarnaast bedachten de studenten een ‘verhaalpaal’: een opvallende zuil met QR-codes die toegang biedt tot de podcast en een digitale muur waarop jongeren positieve boodschappen kunnen achterlaten. ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ zet het project voort met nieuwe partners, waaronder VTI Brugge, Campus Zandstraat, waar zes extra verhaalpalen werden ontworpen.

Meerwaarde

Volgens campusdirecteur VTI Brugge, Campus Zandstraat, Julie Houwen is meewerken aan dit project rond eenzaamheid een meerwaarde voor de leerlingen van beide richtingen (digital design & arts en hout): “Het is een zeer actueel thema dat jongeren binnen hun eigen doelgroep vaak onopgemerkt hard treft. Op die manier maken we dit thema makkelijker bespreekbaar.”

Daarnaast zal ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ samen met Kenny Vanden Broucke dit schooljaar een sterke samenwerking opzetten met het Overkophuis. De visie van dit project sluit volledig aan op de werking van het Overkophuis. Zowel Kenny als Joran van het Overkophuis zijn beide ook oud-leerlingen van het VTI Brugge, Campus Zandstraat.

Samen sterk tegen eenzaamheid

Schepen van welzijn Pablo Annys: “Door in te zetten op partnerschappen met scholen en jeugdorganisaties bereiken we jongeren op plaatsen waar ze vaak komen. Zo kunnen we hen beter ondersteunen. Daarnaast zullen er in de toekomst nog zuilen bij andere partners geplaatst worden.”

Eenzaamheid bij jongeren blijft een hardnekkig probleem dat vaak onder de radar blijft. Schepen van jeugd Olivier Strubbe zegt: “Eenzaamheid bij jongeren is een groot, maar vaak verborgen probleem. Met de podcast en de verhaalpalen maken we het bespreekbaar en geven we jongeren een stem op een laagdrempelige manier. Dit project toont hoe krachtig de samenwerking kan zijn tussen scholen, jeugdorganisaties en de Stad.”

Wil jij als jongere graag je verhaal delen? Neem dan contact op met ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ via Instagram of stuur een mail naar info@eenzaamheidbrugge.be. De podcast ‘Lonely Friends’ is te beluisteren op Spotify.