Howest behaalt als eerste hogeschool het label ‘Sportbedrijf’

Amper zes maanden na de opstart van het Healthy Howest-project heeft de Hogeschool West-Vlaanderen meteen het label ‘Sportbedrijf’ behaald. Howest wordt zo de eerste hogeschool die dit label de komende twee jaar mag dragen. Naast een bekroning van de talrijke initiatieven op het vlak van gezondheid, sport en bewegen, vormt het sportlabel ook een mooi promotiemiddel en een extra motivatie voor de activiteiten die al op de planning staan voor de komende maanden. Op woensdag 19 april wordt het label officieel overhandigd op de campus The Penta in Kortrijk.

Sinds september vorig jaar loopt aan Howest het project ‘Healthy Howest’. “Als hogeschool hechten wij al langer belang aan de gezondheid van onze medewerkers en studenten, maar met ‘Healthy Howest’ wilden we ons gezondheidsbeleid officialiseren en optimaliseren. Onder die noemer maken we onze medewerkers en studenten bewust van het belang van gezonde keuzes en bieden we ze mogelijkheden om die keuzes gemakkelijk te maken. Concreet zetten we acties op die focussen op gezonde voeding, maar ook op beweging, mentaal welzijn en verslavende middelen zoals roken”, aldus Sigrid Van den Branden, coördinator van Healthy Howest.

Meteen succes bij eerste deelname

Dat Howest als eerste hogeschool het label ‘Sportbedrijf’ heeft behaald, is op zich al een unieke prestatie. Nog straffer is dat het pas de eerste keer was dat een dossier werd ingediend. Healthy Howest-onderzoekmedewerker Tony Roose: “Het label is een bevestiging dat we met ons Healthy Howest-project goed van start gegaan zijn en dat we al veel bereikt hebben om ons interne gezondheidsbeleid te verbeteren. In tweede instantie is het label een mooi promotiemiddel omdat we Healthy Howest in de toekomst ook willen uitdragen naar externe bedrijven om ook daar de medewerkers aan te zetten tot meer beweging. Bij onze eerste deelname kwamen we trouwens ook meteen in aanmerking voor de Sportbedrijf Award, maar haalden we de drie genomineerden niet. Volgend jaar wagen we dus gegarandeerd opnieuw onze kans.”

Brede waaier aan initiatieven

Onder Healthy Howest vallen tal van acties om de medewerkers aan het sporten of bewegen te brengen. Zo is er het continue sportaanbod met sportcommunities (voor lopen, fietsen, yoga en zwemmen), beweegtussendoortjes, wandelroutes of loopschema’s. Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende initiatieven zoals een interne stappentelcompetitie, een tafeltenniscompetitie, een loopevent of een kerstmarkt met minigames. Dit wordt aangevuld met acties om langdurig zitten te onderbreken, workshops rond ergonomie of evenwichtige maaltijden in de studentenrestaurants. Ook buiten de hogeschool is Howest aanwezig op sportieve events waarvoor medewerkers onder begeleiding worden klaargestoomd en het inschrijvingsgeld wordt betaald. Tot slot beschikt Howest op de verschillende campussen over de infrastructuur om te kunnen sporten en bewegen: de Sportinnovatiecampus in Brugge in de eerste plaats, maar ook op de andere campussen zijn er heel wat sportieve faciliteiten.

Label geen eindpunt

“Dat we dit label nu al hebben behaald, betekent geen eindpunt, integendeel. Samen met de studenten die bij ons stage lopen hebben we voor de komende maanden al heel wat gezondheidsinitiatieven op de planning staan. Denk aan een stappentellerclash tegen andere bedrijven, sportbreaks, fiets- en loopevents, sportvoordelen voor de collega’s of nudges doorheen de campussen (om bijvoorbeeld het gebruiken van de trap te stimuleren). Daarnaast leggen we ons naast bewegen ook toe op andere aspecten van het gezondheidsbeleid, zoals de pijlers mentaal welzijn en gezonde voeding.”

Op woensdag 19 april komt Sport Vlaanderen het label Sportbedrijf 2023-2024 officieel overhandigen op de campus The Penta, in aanwezigheid van het management van Howest. Na de uitreiking en bijhorend fotomoment, wordt een drankje aangeboden aan de aanwezigen.