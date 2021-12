Houtvoorraad gaat deels in de vlammen op

In de tuin van een woonhuis in de Boogschutterslaan in Sint-Kruis-Brugge is dinsdagavond even na 19 uur brand ontstaan ter hoogte van een opgeslagen houtvoorraad.

Dat ging gepaard met nogal wat rook. De opgeroepen brandweer had het vuur snel onder controle en kon erger voorkomen.

Buiten het opgeslagen hout raakte ook een afsluiting beschadigd. Hoe de brand in de tuin is kunnen ontstaan is niet bekend maar wordt onderzocht.