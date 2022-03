Houtkunstenaar Joachim uit Machelen geeft bomen tweede leven als kunstwerk

De stormen Eunice en Franklin hielden lelijk huis in ons land met veel omgevallen bomen tot gevolg. Houtkunstenaar Joachim Louis (39) geeft die bomen een tweede leven en maakt er monumentale kunstwerken van. “Een boom heeft vaak een sentimentele waarde voor de mensen.”

Joachim Louis studeerde tuin- en landschapsarchitectuur, net als zijn vader. “Hij stierf toen ik 17 jaar was maar van hem heb ik zeker mijn creativiteit meegekregen, hij maakte schilderijen. Na mijn studies ging ik aan de slag als boomverzorger in tuinen en kasteelparken. Daar kreeg ik vaak de kans om heel mooi hout mee te nemen naar huis als er boom gesnoeid moest worden. Ik vond het te jammer om het op te branden. In 2010 heb ik mijn eerste kunstwerk gemaakt als decoratiestuk voor mijn eigen huwelijk. Dat was meteen een stuk van drie meter hoog.”

Kettingzaag als potlood

“Alle beelden die ik maak zijn één massief stuk hout. Ik werk voornamelijk met een kettingzaag, de kettingzaag is mijn potlood eigenlijk. Om zulke beelden te maken, heb je wel wat creatief inzicht nodig op voorhand. Hout is niet als klei, ik kan niet boetseren, ik kan enkel materiaal wegnemen. Soms heb ik op voorhand een idee voor een beeld. Dat schets ik dan en ga dan op zoek naar een geschikte stam. Vaker nog is het net de stam die mij een richting geeft. Dan ga ik aan de slag: eerst met een grote kettingzaag voor de grove stukken en dan met een fijnere voor het precisiewerk en de ronde vormen.”

Werk van 14 meter hoog

“Een paar keer per jaar ga ik ook op verplaatsing werken aan een afgeknakte boom die nog in de grond zit. Bij een vorige storm heb ik zo mijn grootste werk ooit gemaakt. Dat was een beuk van honderden jaren oud en wel 30 meter hoog die aan de ingang van een bos stond. De boom was in twee geknakt en ik heb er ter plaatse een werk van 14 meter uit gemaakt.”

“Een boom heeft vaak een sentimentele waarde voor de eigenaar. Na de recente stormen heb ik dan ook veel meer aanvragen gekregen. Mensen willen het hout niet zomaar wegdoen of verbranden maar willen dat er nog iets moois mee gebeurt. Hun boom krijgt zo een tweede leven als kunst.” (JF)