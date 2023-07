Houten uil is nieuwe trekpleister in Komense Leiepark

Het Leiepark van Komen-Waasten is een nieuwe attractie rijker. Sinds kort overheerst een enorme, houten uil er het landschap. Het kunstwerk, een lokale creatie, kadert in een project dat van het park een ‘fantastisch bos’ moet maken.

Een jaar geleden werd het Leiepark, dat bij de Komenaars zelf gekend staat onder de bijnaam ‘central park’, officieel ingehuldigd. De groene zone moet zowel patrimonium als natuur gaan combineren, een concept waarop de gemeente hard inzet. Dat lieten ze zich bij Biloba geen twee keer zeggen en ze dienden een voorstel in, een voorstel dat meteen werd aanvaard.

Twee voorstellen

“Jawel, een gigantische uil, volledig opgetrokken uit hout dat lokaal werd aangekocht”, glunderen Louis Dubuc (34) en Louis Mouton (35). Beide tuinarchitecten wisten zich naam en faam te verwerven met hun bedrijf Biloba, waarmee ze zowel kleine als grote tuinen van een esthetische en vooral ecologische toets kunnen voorzien. “Van zodra we wisten dat de gemeente op zoek was naar een nieuw kunstwerk waagden we onze kans. We stuurden hen twee voorstellen en het plan met de uil werd gekozen. Waarom die uil? Het is een vogel die in Komen-Waasten niet geheel ongewoon is en het dier beschikt ook over een flinke dosis mysterie en zelfs magie.”

Korte keten

De uil, met een omvang die ruim 3 meter bedraagt, trekt meteen de aandacht voor de bezoekers van het park. “Het is voor ons ook een emotioneel iets”, klinkt het. “We volgden een deel van onze studies aan de kunstacademie van Houthem dus is het als een kinderdroom die uitkomt om hier dit beeld te kunnen plaatsen. De uil vormt meteen ook een ontmoetingsplaats voor jongeren, die hier schaduw komen zoeken of zelfs een selfie komen nemen voor hun sociale media. Alles wat we voor de creatie hebben gebruikt, iets waar we al snel enkele maanden mee bezig zijn geweest, werd lokaal gevonden. We wilden de keten zo kort mogelijk houden.”