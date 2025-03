Houdt Oostends verbod om dieren te houden via burgemeestersbesluit wel stand?

In december vorig jaar besliste Oostende om via een burgemeestersbesluit inwoners die hun dieren verwaarlozen of mishandelen een verbod op te leggen om nog dieren te houden. In tussentijd kregen al twee mensen zo’n verbod opgelegd. Volgens oppositieraadslid Reddy De Mey is de burgemeester hier weliswaar niet voor bevoegd.

Reddy De Mey (Vlaams Belang) vroeg bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid of een burgemeester kan beslissen of mensen al dan niet een dier mogen houden. Volgens het antwoord is dat niet het geval. “De burgemeester is niet bevoegd om een verbod tot het houden van dieren op te leggen om dierenwelzijnsredenen. Die mogelijkheid is voorbehouden aan de rechterlijke macht”, luidde het.

Toch blijft schepen van Dierenwelzijn Fabrice Goffin (Vooruit Plus) achter de maatregel staan. “We weten dat de rechter het eindwoord heeft. We nemen als enige stad wel onze verantwoordelijkheid in afwachting dat een rechter optreedt. We hebben immers vastgesteld dat mensen bij wie een dier wordt weggenomen, de dag erop gewoon naar de winkel kunnen om een nieuw dier te kopen. Dat willen we vermijden. Het is jammer dat de oppositie nu een maatregel aanvalt die genomen werd om dieren te beschermen”, zegt Goffin.

‘dit is afgetoetst”

Er is ondertussen al een tweede burgemeestersbesluit genomen. “Na een melding stelde de politie vast dat een Duitse herder ondervoed was. Het dier is naar het Blauw Kruis van de Kust gebracht en stelt het ondertussen goed.”

De maatregel werd volgens Goffin ook afgetoetst met de juridische dienst. “We hebben dat niet zomaar uitgevonden. We zijn ervan overtuigd dat we toch wel grond hebben om dit te kunnen doen. Als er iemand niet akkoord is, dan kunnen ze naar de Raad van State trekken en dan zal de rechterlijke macht wel beslissen.” (LB)