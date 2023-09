Hou het stil: jeugdkampioenschap surplace in Torhout

Stilstaan is achteruitgaan, zegt het spreekwoord, maar op zondagnamiddag 17 september is stilstaan een pluspunt. Dan heeft in Torhout het West-Vlaams jeugdkampioenschap surplace plaats. Alle kinderen tot en met 14 jaar kunnen deelnemen.

Eerder werd er al een gelijkaardig fietskampioenschap in Brugge en Roeselare gehouden. De organisatie gebeurt nu door het stadsbestuur in samenwerking met de Fietsbieb en Beweging.net.

Niet op eigen fietsen rijden

Het kampioenschap is voorzien tussen 14 en 17 uur tijdens de zogenoemde Verkeershappening die op 17 september plaatsheeft. De Markt zal verkeersvrij zijn, wat de surplacers de kans biedt om op een veilige manier aan de leuke wedstrijd deel te nemen.

“De deelnemers worden onderverdeeld in vier leeftijdsreeksen”, legt Kristoff Demoor namens het organisatiecomité uit. “Er zijn aparte categorieën voor kinderen tot en met 8 jaar, voor kinderen van 9 en 10 jaar, van 11 en 12 jaar en ten slotte van 13 en 14 jaar. Elke deelnemer legt individueel een afstand van vijf meter met de fiets af en probeert daar zo lang mogelijk over te doen zonder voet aan de grond te zetten. Vooraf inschrijven hoeft niet en deelnemen is gratis. Iedereen krijgt twee pogingen. Opgepast: niemand mag zijn of haar eigen fiets gebruiken. De fietsen worden volgens leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld door de Torhoutse Fietsbieb, die zich nabij het spoorwegstation bevindt.”

De deelnemer die de langste tijd realiseert over een afstand van vijf meter wordt uitgeroepen tot West-Vlaams kampioen surplace in zijn of haar leeftijdscategorie.

Enkel rechtdoor is toegestaan

Het verloop van de wedstrijd is strikt bepaald. Na het startsein dienen beide voeten van de grond gehaald te worden. De deelnemers mogen rechtstaan op de pedalen, maar beide wielen moeten voortdurend de grond raken. Met de fiets springen, is niet toegelaten. Er mag enkel rechtdoor gereden worden, terugkeren is verboden. Van zodra er een voet de grond raakt, is de poging afgelopen zonder tijdsopname. Het wedstrijdvak is vijf meter lang en twee meter breed.

De prijsuitreiking heeft plaats om 17.15 uur op het podium aan het oud-stadhuis op de Markt.