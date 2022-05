Hotspot voor onderwaterleven ontdekt in Belgische Noordzee

In de Belgische Noordzee, onder een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld, is een hotspot voor onderwaterleven ontdekt. Dat deelde het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) dinsdag mee.

In het Belgische deel van de Noordzee vonden wetenschappers van het KBIN een grindbed met volwaardige kolonies aan langlevende fauna terug. In dat grindbed ontdekten ze ook een levend exemplaar van de Europese platte oester. Het is voor het eerst in enkele decennia dat deze soort levend op de Belgische zeebodem werd teruggevonden. Dit is opmerkelijk, zo zegt het KBIN, aangezien het faunarijke grindbed zich bevindt onder een van de meest bevaren scheepvaartroutes ter wereld.

Historisch gezien staan de Belgische wateren bekend voor hun zanderige ondergrond en grindbedden, maar hun aanwezigheid nam de laatste decennia sterk af door visserij en het ‘oogsten’ van de stenen voor decoratie of het vergemakkelijken van de vissersactiviteiten. Ook andere menselijke activiteiten zoals het ontginnen van zeezand en het ontwikkelen van de productie van hernieuwbare energie hebben hun invloed op het bestaan van onderzees fauna. Het habitat van zeedieren, zoals de Europese platte oester, raakt beschadigd en verdwijnt, en daarmee sterven ook de diersoorten uit. De ontdekking van het nieuwe grindbed is dus goed nieuws voor de biodiversiteit in de Noordzee.

Vincent Van Quickenborne, federaal vicepremier en minister van Noordzee, reageert opgetogen: “Voor het eerst in decennia werd een levend exemplaar van de Europese platte oester op de Belgische zeebodem aangetroffen. Deze vondst is des te bijzonder omdat ze werd gedaan in een grindbed in ecologisch goede staat onder één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. (…) Dit grindbed gaan we nu extra beschermen. Als Blue Leader moeten we niet alleen de oceaan ver weg beschermen, maar ook de bijzondere natuur in onze eigen Noordzee.” (Belga)