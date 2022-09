Hotel Middelpunt overspoeld met ‘Joëlettes’

Een week lang verbleef een speciaal gezelschap in hotel Middelpunt in Middelkerke. ’S morgens waren begeleiders van de groep Handi-Rando al vroeg in de weer met het monteren van speciale rijtuigen. Het bleek een hele klus te zijn om hetgeen ze een ‘Joëlette’ noemden in elkaar te steken.

“Een Joëlette is eenéénwielige draagstoel die door een trekker en duwer in beweging wordt gehouden. Zo kunnen minder mobiele mensen zich ook vrij op moeilijk terrein bewegen. Handi-Rando heeft als doel de toegang tot de natuur te bevorderen voor mensen met beperkte mobiliteit door het gebruik van de Joëlette en specifieke kaarten voor ziende en blinde mensen. We organiseren ook initiaties om Joëlettes te leren besturen”, legt oprichter Bernard Legrand uit. “Blijkbaar heeft de uitvinder zijn inspiratie gehaald hier aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vult organisator Jean Joly aan.

Na het overlijden van haar man werd Michelle Liar voorzitter van de vereniging. “We komen uit Namen en kozen dit jaar voor hotel Middelpunt om onze vakantie door te brengen met 8 mindervaliden en 24 begeleiders. Voor onze groep is dit het ideale hotel. Het ligt op ongeveer 800 meter van het strand en is volledig aangepast om maximaal comfort te bieden aan gasten met beperkte mobiliteit.” (PG)