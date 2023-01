‘Hot Chocolate’ van Blankenbergse Zilvermeeuwtjes brengt zo’n 580 euro op voor kinderen in kansarmoede

In de week voor de kerstvakantie verkochten de kinderen van basisschool Zilvermeeuw tijdens de speeltijden warme chocolademelk aan hun medeleerlingen. ‘Hot Chocolate’ bracht 582 euro in het laatje voor ‘Kansen voor Kinderen’.

‘Kansen voor Kinderen’ is een van de projecten van vzw Thepco uit Blankenberge. Het opzet is om kinderen kansen te bieden die ze niet krijgen door de financiële, sociale of pedagogische omstandigheden waarin ze opgroeien. “We denken dan bijvoorbeeld aan kampen, sportactiviteiten of warme schoolmaaltijden”, zegt Nicky Coene. “Belangrijk uitgangspunt hierbij, is dat onze steun rechtstreeks naar die kinderen gaat die het echt nodig hebben. We onderhouden daarvoor goede contacten met de zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders in de scholen.”

Kansen voor Kinderen werd opgericht in 2019. “Het idee is tussen pot en pint ontstaan onder de leden van de Blankenbergse tennisclub. Een eerste initiatief om geld in te zamelen, was de 24 uur tennis en padel benefietmarathon die we afgelopen zomer voor de tweede keer organiseerden”, klinkt het.

Trieste koploper

In Blankenberge groeien helaas heel wat kinderen op in kansarmoede. “De cijfers liegen er niet om: Blankenberge is al jaren trieste koploper en dat verbetert er maar niet op”, zegt directeur Birgit Laporte.

Vaak gaat het dan om verdoken kansarmoede. “Het typische schoolvoorbeeld is het kind dat eigenlijk logopedie nodig heeft, maar dat niet krijgt omdat de ouders moeten kiezen tussen dat of een lege brooddoos”, klinkt het.

Om minder fortuinlijke leeftijdsgenootjes een hart onder de riem te steken, organiseerden de leerlingenraden van beide vestigingen van basisschool Zilvermeeuw in december hun ‘Hot Chocolate’-actie in het het kader van De Warmste Week. Dat bracht dus het mooie bedrag op van 582 euro.