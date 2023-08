Horecazaak Tallore uit Roeselare op zoek naar grote hoeveelheid couverts die weg zijn na evenement: “Gestolen of verloren? Ik weet het niet”

Olivier Dedrie, zaakvoerder van horecazaak Tallore langs de Westlaan in Roeselare, is op zoek naar een grote hoeveelheid couverts die zondag verloren gingen. “Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Zijn ze gestolen of zijn ze uit de bestelwagen gevallen?”

Tallore had zondagochtend de brunch van de Vaarbar, het zomerinitiatief in het Geitepark, verzorgd. “Tussen 12 uur en 14.30 uur hebben we onder andere het bestek in onze bestelwagen ingeladen”, aldus Olivier.

Hij stelde maandag vast dat de couverts er niet meer waren. “Zijn ze gestolen of zijn de vierhonderd lepels, vorken en messen uit de bestelwagen gevallen? Ik weet het echt niet.”

Gehuurd bestek

Olivier kreeg inmiddels een melding dat een passant een grote hoeveelheid couverts had zien liggen in de omgeving van het bedrijf Mulder, maar ook daar werd er niets teruggevonden. “We zitten echt verveeld met dit probleem. De couverts waren gehuurd en het is begrijpelijk dat het bedrijf dat eigenaar is van de messen, lepels en vorken die terug wil.”

Wie mogelijk iets gezien heeft, kan contact opnemen met Olivier via de Facebookpagina van Tallore. “Wie er voor zorgt dat het bestek gevonden wordt, trakteren we op een gratis lunch in Tallore.”