Horeca-uitbaters niet te spreken over afsluiten Christmas Village

Het Vissersplein, het gezelligste plein van Oostende, baadt weer in de kerstsfeer. Je kunt er niet alleen genieten van de exclusieve food en drinks, maar ook van de kerstanimatie en het aangepaste muziekprogramma. Zondag zorgde de WIK Show Band er voor ambiance.

Tot 2 januari zijn er dagelijks optredens voorzien van onder meer de Christmas Cocktail Band (28/9), De Alfredo’s (31/12), de Dixie Street Band, Jo Arend (1/1/22) en de Christmas Cocktail Band (2/1).

De horeca-uitbaters op het plein zijn minder tevreden. De kramen en attracties van de kerstmarkt zijn rondom rond afgescheiden van de horecazaken op het plein, door een twee meterhoge nadarafsluiting. Er is maar een ingang voor Christmas Village, met controle voor Covid-pas, zodat de bezoekers steeds verplicht zijn om binnen de omheining te blijven. De horeca-uitbaters van het plein, die al twee jaar kampen met corona, zijn daar niet over te spreken en hebben al hun nood geklaagd bij het stadsbestuur.

Burgemeester Bart Tommelein betreurt de situatie maar stelt dat het niet anders kan. “Kerstmarkten mogen van de overheid alleen doorgaan in afgesloten ruimten, met alle veiligheidsmaatregelen, wat betreft corona. We hebben ervoor gekozen om Christmas Village te laten doorgaan volgens de regels van de wet, die ook gelden voor Winterijs in het park.”