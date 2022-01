Horeca open tot middernacht, boosterprik vanaf 1 maart nodig voor vaccinatiecertificaat

Het Overlegcomité heeft een akkoord bereikt over de invoering van een coronabarometer. Vanaf volgende week vrijdag zullen we overschakelen op code rood. In de horeca schuift het sluitingsuur op van 23 uur naar middernacht en vanaf 1 maart is een boosterprik verplicht voor een vaccinatiecertificaat.

Code rood betekent onder meer dat publieksevenementen binnen en buiten toegestaan blijven, met uitzondering van dynamische activiteiten, zoals nachtclubs. Daar zijn binnen 200 mensen toegelaten met mondmasker. Zalen met een zittend publiek met een grotere capaciteit kunnen opschalen tot 70 procent van hun capaciteit. Zalen met een luchtkwaliteit beter dan 900 ppm CO2 mogen zelfs weer heropenen aan 100 procent.

Met zes aan tafel

In de horeca blijft het maximum van zes personen per tafel van kracht, maar het sluitingsuur schuift op van 23 uur naar middernacht. Georganiseerde activiteiten, zoals het verenigingsleven, kunnen plaatsvinden met tachtig personen binnen en tweehonderd personen buiten. Dat geldt ook voor de jeugdsector. Die mag ook overnachtingen organiseren. Een hele reeks binnenactiviteiten mogen weer heropenen, zoals bowlingzalen, biljartzalen en binnenspeeltuinen. Wat het werk betreft, wordt nog steeds gevraagd om vier dagen per week telewerk te organiseren. Ook in de winkels blijven de huidige maatregelen van kracht: met maximum twee personen en met mondmasker.

Boosterprik

Vanaf 1 maart wordt de boosterprik verplicht voor een geldig vaccinatiecertificaat, ten laatste vijf maanden na de tweede prik. Tegelijk gaf De Croo aan dat het Covid Safe Ticket (CST) geen blijver is. “Het CST is er absoluut niet voor de eeuwigheid”, zei hij. “Als we na omikron zien dat de besmettingen en de situatie in de ziekenhuizen gestabiliseerd zijn, zullen we het gebruik van het CST tegen het licht houden. We zullen het geen dag te lang gebruiken.”

Meer transparantie

“De coronabarometer moet transparantie en voorspelbaarheid bieden”, zei de premier. “Ik ben me ervan bewust dat dat niet altijd het geval is geweest en dat heeft het leven van de mensen gecompliceerd.” De barometer zal drie codes tellen, van geel over oranje tot rood. Daaraan zijn telkens een reeks maatregelen gekoppeld. “Zoals eerder gezegd zal de barometer geen automatische piloot zijn”, zei De Croo. “Het is een beslissingsinstrument voor het Overlegcomité dat de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid moet geven en dat de beslissingen transparanter moet maken. Maar het Overlegcomité bepaalt de code en dus ook de maatregelen.”

Drempelwaarden

De coronabarometer koppelt vooraf bepaalde drempelwaarden op vlak van coronabesmettingen of ziekenhuisopnames aan een set maatregelen. Dat moet ervoor zorgen dat er meer voorspelbaarheid in het beleid komt. Onder meer de cultuursector en de horeca vragen daar al veel langer om, maar de barometer raakte tot nog toe niet van de grond. Het instrument zou te weinig ruimte laten voor het politieke compromis, was de vrees.

Coronacommissaris Pedro Facon noemt de coronabarometer die het Overlegcomité vrijdag heeft ingevoerd “een vrucht van een moeilijk evenwicht”, maar “moeilijke bevallingen leiden vaak tot mooie kindjes.” Zijn commissariaat ontwikkelde de barometer in opdracht van de verschillende regeringen.

Moeilijk evenwicht

Facon lichtte toe dat al in 2020 de eerste stappen werden gezet voor de ontwikkeling van de barometer. Gaandeweg werden er “bouwstenen ontwikkeld” op basis van risicomodellen en indicatoren. Er werden ook lessen geleerd uit hoe dergelijke barometers zijn gebruikt in het buitenland, luidde het. De barometer is de “vrucht van een moeilijk evenwicht”, benadrukte Facon. “Daarbij moesten we de epidemiologische noden afwegen tegen de epidemische pertinentie, de verwachtingen van de sectoren, de economische en sociale haalbaarheid, en de politieke standpunten.” Uiteindelijk blijft de eindbeslissing over de te nemen maatregelen bij het Overlegcomité. De regeringen kunnen daarbij rekening houden met de recentste evoluties en informatie. Ook de barometer zelf zal bij nieuwe inzichten worden bijgesteld, zei Facon.