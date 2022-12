Horeca en Stad Brugge starten campagne om seksueel grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen

Uit een grootschalige studie naar seksueel slachtofferschap blijkt dat seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag helaas nog steeds wijdverspreid zijn in de samenleving. 81% van de vrouwen en 48% van de mannen werd er al mee geconfronteerd. Amper 7% van de slachtoffers zocht professionele hulp en slechts 4% meldde hun slachtofferschap bij de politie.

“Ook in Brugge komen er bij de politie regelmatig klachten binnen rond grensoverschrijdend gedrag. Zo waren er vorig jaar 22 geregistreerde feiten en zijn er dit jaar al 19 feiten gemeld. Uiteraard zijn er ook heel wat slachtoffers die niet de stap naar de politie zetten”, aldus Mathijs Goderis, schepen van Preventie.

“Daarom slaan we de handen in elkaar met de horecazaken. We rollen een campagne uit waarmee we handvaten proberen aan te reiken om gepast te reageren als er iets gebeurt. Ons campagnebeeld draait om de 5A’s. Dit zijn vijf mogelijke reacties die je kan stellen als je getuige bent van grensoverschrijdend gedrag: Anderen betrekken, Afleiden, Afzonderen, Aanspreken en Aanwezig blijven.”

“We hebben het horecapersoneel en de uitbaters ook uitgenodigd voor infoavonden over het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag”, gaat schepen Goderis verder. “Daarnaast zullen we volgend jaar aan studenten, gemeenschapswachten, jeugdbewegingen… vorming aanbieden rond het omstaandersprincipe. Via deze vorming wordt aangeleerd hoe je op een constructieve manier kan reageren als omstaander. Ook wordt aandacht besteed aan het belang van aangifte doen indien je slachtoffer bent.”

Sinds vorig weekend is gestart met een affichecampagne. Daarnaast krijgt elke horecazaak een infofiche met een duidelijk handelingskader voor het personeel. Daarop staan enkele tips en handige telefoonnummers voor uitbaters en personeel.

“Het sensibiliseringsmateriaal zal te zien zijn op de binnenkant van toiletdeuren, affiches, bierkaartjes, televisieschermen én de nachtbussen van de Lijn. Ik ben trots op de mooie samenwerking met diverse horecazaken. Met deze campagne willen we een duidelijk signaal geven: seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd in Brugge”, besluit schepen van Preventie Mathijs Goderis. (PDC)