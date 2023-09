Hoppestoet lokt heel wat toeschouwers naar centrumstraten: “Blijft speciaal en uniek”

In het centrum van Poperinge werden dit weekend de Bier- en Hoppefeesten uitbundig gevierd. Een van de vaste waarden op het feestprogramma is de Hoppestoet stoet op zondagnamiddag. De 1.600 figuranten lokten heel wat toeschouwers naar de centrumstraten. “We moesten zes jaar op wachten op onze Bier – en Hoppefeesten en dat hebben we echt gemerkt. De bezoekers en toeschouwers waren razend enthousiast”, zegt burgemeester Christof Dejaegher.

Traditioneel trekt op zondagnamiddag van de Bier- en Hoppefeesten de Hoppestoet door de straten. De Poperingse straten waren goed gevuld met toeschouwers die de Hoppestoet na zes jaar met plezier wilden meepikken. Zo ook de Poperingse Sylvie Deswarte. Aan haar woning in de Veurnestraat staan de hopplukkers Jef en Maria. Sylvie knutselde de poppen zelf in elkaar. Een eerbetoon aan haar ouders die hoppeboeren waren. “De Hoppestoet was echt prachtig. Ik heb er enorm van genoten. Het was precies wat ik gehoopt of gedacht had dat de Hoppestoet zou zijn”, aldus een enthousiaste Sylvie.

1.600 figuranten

Deze editie pakte de organisatie met heel wat nieuwigheden. Ook de enkele aspecten van de Hoppestoet werden in een nieuw jasje gestoken. “De rupsjes, de vlinders en de brouwersgilde kregen onder andere nieuwe kledij. Er waren nieuwe wagens voor de Poperingse hopkoningin, het hommelpapfeest, hop in de wereld, de bladluiswagen en de tonnenmaakster. Er deden dit jaar enkele nieuwe groepen mee zoals de Pipe Band van Gistel en acteurs kregen stemversterking. “Zaterdagnacht hebben we niet veel geslapen. We denken zo’n 2,30 uur ongeveer, maar we hebben heel hard genoten van de weekend en de Hoppestoet. Het was ontzettend leuk”, zeggen de nieuwe Hopkoningin en -eredames Jolien Cambie, Charlotte Cauwelier en Marthe Danneel.

In totaal waren er 600 kinderen, 900 volwassenen en 100 medewerkers die samen een stoet vormden met wel 1.600 figuranten. Één van de jongste figuranten was Mona Maes. De kleine meid van vijf maanden jong trok door de Poperingse straten met haar mama Goedele Cappoen, papa Achim Maes en zusjes Ellie en Janne. “We maakten deel uit van de groep ‘de vrimde plokkers’. Het is de eerste keer dat we met het hele gezin deelnamen, dat deden we samen met het volledige feestcomité van Roesbrugge en met Roesbrugste vrienden. Mona was kapot na afloop van de stoet”, vertelt mama Goedele Cappoen.

Enthousiaste toeschouwers

Naast de vaste waarden zoals de Hopkoninginverkiezing op zaterdag en de Hoppestoet met 1.600 figuranten op zondag werden enkele nieuwigheden gepresenteerd tijdens deze editie van de Bier- en Hoppefeesten. Het kinderdorp op de Grote Markt en de binnenkoer van het Hopmuseum bleken een groot succes. Vrijwilligers van verschillende jeugdverenigingen staken een handje toe bij knutselactiviteiten, ze bakten pannenkoeken en toverden kindjes om tot echte piepauws(lieveheersbeestjes). Ook het taptoe-spektakel op de Paardenmarkt en Feest op de Koer in het Hopmuseum met live muziek en een Belgische Hop-bierbar was een succes. Op zondagavond liet De Faute Bendt luidkeels meezingen op ‘Poperinge zingt faut’ en dat lokte heel wat uitbundige zangers naar de Grote Markt.

“We mogen terugblikken op een zeer goed weekend. Vrijdagavond waren er al 2.000 mensen in de feesttent en zaterdag waren dat maar liefst 3.200 mensen. De stoet is ook heel goed verlopen en bracht veel volk naar onze Hoppestad. Onze kersverse hopkoningin en haar eredames deden het ook uitstekend”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher.

2026

“We moesten zes jaar op wachten op onze Bier – en Hoppefeesten en dat hebben we echt gemerkt. De bezoekers en toeschouwers waren razend enthousiast. Het enthousiasme op zaterdagavond tijdens de verkiezing was ongezien en ook tijdens de Hoppestoet was er veel ambiance. Er stond in tussentijd veel op het programma en er waren veel goede evenementen in Poperinge, maar de Bier- en Hoppefeesten zijn en blijven iets speciaals en uniek. Het programma met nieuwe elementen viel ook in de smaak. We kijken al uit naar de editie van 2026.” Een stropop wordt verbrand om het einde van de oogst te vieren. Die Verammte Spielerei neemt het publiek mee naar de feesttent om het weekend samen af te sluiten.