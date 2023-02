Hopmuseum ontdekken tijdens eerste museumzondag: “Ontdek de biertjes uit onze kelder”

In het Hopmuseum in Poperinge kruipen ze op zondag 5 maart opnieuw in hun denkbeeldige bierkelder voor museumzondag. Je kan ook volksspelen ontdekken of op pad gaan met een stadsgids. Kinderen kunnen zich wagen aan één van de zoektochten.

“Alle biertjes die in de kelder van het Hopmuseum bewaard werden van vorig seizoen en voorbije activiteiten halen we vanonder het stof en worden verkocht aan kleine prijzen. Wie een biertje bestelt, krijgt er bovendien een portie rauwe hopscheuten bij”, zegt Caroline Bequoye van het Hopmuseum.

“Daarenboven kan je je, dankzij onze Poperingse specialiteiten, bij het bier tegoed doen aan lekkere proevertjes en wie er zin in heeft, kan zich uitleven bij de vele volksspelen die het museum rijk is. Om 11 uur en 14.30 uur leidt een stadsgids je gratis rond doorheen het museum, zodat je al de geheimen van de hop leert kennen.”

Zoektochten

Dankzij de volksspelen hoeven kinderen zich niet te vervelen. Ze kunnen hun kennis ook testen aan de hand van één van de zoektochten die dwars doorheen het museum lopen. Kom zeker langs op deze eerste museumzondag van het nieuwe toeristisch seizoen. Traditiegetrouw is de toegang gratis.”