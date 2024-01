“Hopelijk blijven we gespaard van veel water”: Poperingenaars zingen samen het nieuwe jaar in

Op de Grote Markt in Poperinge vond op zondag 7 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Dat is onmiddellijk ook het officiële einde van Winter in Poperinge. Alle inwoners waren ook welkom om mee te zingen met Vlaanderen Zingt en dat zorgde voor heel veel ambiance. De kerstklassieker Jingle Bells tot ‘Leef’ van André Hazes jr. en de meezinger ‘Sweet Caroline’ weerklonken op de Grote Markt.

Op het programma van Winter in Poperinge stond dit jaar: een overdekte kerstmarkt én schaatspiste, een eindejaarsactie, een nostalgische paardenmolen, kerstshopping en om af te sluiten een gratis nieuwjaarsreceptie. Een feestelijke en gratis nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Poperinge. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd geklonken op 2024 en konden de Poperingenaars smullen van een gratis frietje aangeboden door Aviko. “Dat we in 2024 veel kunnen en mogen. Hopelijk blijven we gespaard van veel water. Er staan nog heel veel uitdagingen te wachten in 2024 en daar willen we samen werk van maken”, sprak burgemeester Christof Dejaegher.

Leef

Na de nieuwjaarsreceptie werden alle inwoners uitgenodigd op de kerstmarkt om mee te zingen met Vlaanderen Zingt! De kerstklassieker Jingle Bells tot ‘Leef’ van André Hazes jr. en de meezinger ‘Sweet Caroline’ weerklonken op de Grote Markt. Zanger Wim Leys leidde de groep inwoners, samen met koor Hopchora. Het muzikale initiatief kon op heel wat enthousiasme en ambiance rekenen van de Poperingenaars.

Alle inwoners waren na de nieuwjaarsreceptie ook welkom om mee te zingen met Vlaanderen Zingt. © LBR

