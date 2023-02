Hopboerderij ‘t Hoppecruyt voorziet restaurants en particulieren van hopscheuten: “Ideaal product om culinair te ontdekken”

In Proven vind je hopboerderij ‘t Hoppecruyt. Samen met haar man Wout Desmyter (52) is Benedikte Coutigny (49) al meer dan twintig jaar actief als hopboer. Ze zijn de vierde generatie hoptelers op hun hoeve, die al bestaat sinds 1893. Zoon Roel (25) stapte ook al in het bedrijf. Elf Poperingse restaurants nemen deel aan Maand van de Hopscheuten. Ijs- en eethuis Goeste op de Grote Markt zet het witte goud op de kaart en bij Sowepo brengen ze de karakteristieken van de hopscheuten samen onder de naam Houblonesse.

Het familiebedrijf kiest voor een ecologische manier van telen en beschikt over 13 hectare hoppeveld, waarmee ze zowel restaurants als particulieren voorzien van hoppescheuten. Via hun webshop kan iedereen tot 12 uur ‘s middags bestellen en worden de hoppescheuten dezelfde dag nog afgehaald of opgestuurd. “Zoals het er nu naar uitziet, zal het een goed jaar worden voor de hoppescheuten. In december heeft het goed gevroren waardoor de plant in winterslaap kon gaan en dat is goed. De plant heeft rust nodig en daarvoor is vorst nodig. Beter een late vorst dan geen vorst”, vertelt Benedikte.

Arbeidsintensieve periode

“Waarom hopscheuten zo populair zijn en blijven? Stad Poperinge maakt fantastische promotie voor de Maand van de Hopscheuten, dat moet gezegd worden. Daarnaast heb je ook maar een zestal weken de tijd om ervan te genieten. Van half februari tot begin april kan je hopscheuten proeven. Voor je het weet, ben je te laat. Het is uniek en tijdelijk product en ideaal om culinair te ontdekken.”

“Voor een kilo hopscheuten zijn we met drie een uur aan het plukken. Om alles haalbaar te houden, plukken we maximaal acht kilo per dag”

De maand van de hopscheuten betekent ook een arbeidsintensieve periode. “We werken uiteraard op bestelling en soms weten we niet op voorhand hoeveel kilo er per dag zal moeten geplukt worden. Voor een kilo hopscheuten zijn we met drie een uur aan het plukken. Om alles haalbaar te houden, plukken we maximaal acht kilo per dag.” In ‘t Hoppecruyt is er zowel binnen- als buitenteelt. “De ingetafelde hopscheuten smaken anders dan de hopscheuten die je buiten teelt. Hopscheuten hebben een notensmaak, bij ingetafelde hopscheuten is die smaak niet zo overheersend”, vertelt Benedikte. “Jaarlijks komt ook De Lovie bij ons over de vloer om hopplanten te rooien zodat ze deze kunnen intafelen. We zijn zorgboerderij en al heel wat jaren komt elke woensdag iemand van De Lovie bij ons een handje helpen. We zijn blij hen daarin te kunnen ondersteunen.”