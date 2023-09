Hopbedrijf ‘t Hoppecruyt uit Poperinge oogst klimaat- en ziektebestendigere hopsoort Hoppecruyt 1: “Speciaal voor de Cristal-pils”

Extreme hitte of zware regenval is nadelig voor de hop. Een hopsoort die beter bestand is tegen ziekten, schimmels en klimaatextremen wordt deze maand geoogst in het Poperingse familiebedrijf ‘t Hoppecruyt uit Poperinge. “Onze Hoppecruyt 1 hebben we toevallig ontdekt. We hebben er niet veel moeten voor doen, enkel de natuur haar gang laten gaan”, zegt hopteler Benedikte Coutigny. De Hoppecruyt 1 werd speciaal voor de Cristal-pils ontwikkeld. Het pilsmerk bevat ondertussen 70 procent Belgische hop en op de flesjes prijkt ook een portret van hopteler Benedikte.

De vijfde generatie van het familiebedrijf Desmyter uit Proven, een deelgemeente van Poperinge, bestaat uit hopteler Benedikte Coutigny (50), haar man Wout Desmyter (52) en zoon Roel (25). Dochter Marou studeert in Gent. ‘t Hoppecruyt kweekt en oogst verschillende hopsoorten, vandaag een twaalftal, op dertien hectare grond.

“Na de eerste Belgische hittegolf ooit in de – traditionele hopoogstmaand – september, is een mindere opbrengst een logisch gevolg. Hopoogsten komen onder druk te staan, door de klimaatverandering. Om die klimaatuitdaging aan te gaan creëerden wij met ‘t Hoppecruyt de Hoppecruyt 1: een nieuwe hopsoort dezelfde smaak en kwaliteit te bereiken, beter bestand tegen de extreme weersomstandigheden. Die hopsoort hebben we niet gemaakt. Eigenlijk hebben we daar niet veel moeten voor doen. We lieten enkel de natuur haar gang gaan, zegt Benedikte Coutigny van ‘t Hoppecruyt.

Verwerken en verpakken

Duurzaam innoveren doet ‘t Hoppecruyt al lang. In 2018 sleepte het familiebedrijf de Vlaamse Innovatieprijs voor land- en tuinbouw in de wacht door hop op één dag tijd te verwerken en verpakken. “Door hop na de pluk eerst te drogen en dan te vermalen en te pelletiseren – samendrukken tot kleinere korrels – moet die geen tweede keer drogen. Zo kunnen we op 24 uur oogsten. Bovendien gaan zo de aroma’s of hopoliën in de hopbellen niet langer verloren”, legt Benedikte Coutigny uit.

Een aanpak die bij Cristal niet onopgemerkt voorbijging. “Dankzij de innovatieve en unieke manier waarop ‘t Hoppecruyt oogst en onmiddellijk verpakt, zijn wij zeker dat we hop van de beste kwaliteit hebben om onze Cristal te brouwen. ‘t Hoppecruyt heeft zijn hele keten in handen en wil die zoveel mogelijk verduurzamen,” zegt Ellen Mertens, meesterbrouwer Cristal. “Een achttal jaar geleden kwam ik met twee andere vrouwelijke collega’s op bezoek bij ‘t Hoppecruyt op bezoek en toen was Benedikte onder de indruk dat we allemaal vrouwen waren, want de hop- en bierwereld blijft een mannenwereld.”

Het portret van Benedikte prijkt ondertussen als één van de afbeeldingen op de flesjes van Cristal. “Er is een vertrouwensrelatie tussen ons. Cristal is aan de slag gegaan met Hoppecruyt 1 om te testen of het qua smaak bij de pils zou passen. Hier hebben we een 20-tal hopscheuten om te testen en die zijn niet allemaal succesvol. Alle soorten worden getest door Cristal of ze ermee aan de slag kunnen”, vertelt Benedikte.

Belgische ingrediënten

“In Cristal zit vandaag ongeveer 70 procent Belgische hop. Dat is nog eens 20 procent meer dan vorig jaar, waarvoor we al het ‘Belgische hop’-label kregen. Voor onze Cristal willen we zoveel mogelijk Belgische ingrediënten gebruiken. Cristal bevat steeds een mengeling van verschillende hopsoorten. Zo is de aromahop Hoppecruyt 1 een mooie aanvulling op de andere hoppen die we gebruiken in Cristal. Cruciaal is dat we met Hoppecruyt 1 zeer goed doseren zodat de bekende smaak van Cristal behouden blijft”, aldus Ellen.