Hoop voor Olivier Vandecasteele? België en Iran eens over snellere uitvoering akkoorden

Premier Alexander De Croo en de Iraanse president Ebrahim Raïssi zijn overeengekomen de uitvoering te versnellen van de akkoorden die beide landen hebben gesloten op juridisch vlak. Dat heeft het Iraanse persbureau Irna vrijdag gemeld.

“Tijdens het telefonisch onderhoud tussen de Iraanse president en de Belgische eerste minister hebben beide partijen gepraat over de laatste gebeurtenissen en de juridische samenwerking tussen beide landen, en hebben ze middelen gevonden om de akkoorden tussen beide landen sneller uit te voeren”, luidt het op de Franstalige website van het agentschap.

Akkoord over overbrenging

Olivier Vandecasteele zit als ngo-medewerker al meer dan een jaar onschuldig in onmenselijke omstandigheden opgesloten in Iran. Zoals bekend hebben België en Iran een akkoord gesloten over de overbrenging van gevangenen. Dat is begin deze week in werking getreden.

Gezondheid gaat achteruit

Het zou het mogelijk maken dat Vandecasteele naar België wordt gebracht in ruil voor Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die veroordeeld is tot 20 jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag. De aankondiging valt op een ogenblik dat de familie en naasten van Vandecasteele zich nog meer zorgen maken over het lot van onze landgenoot, van wie de gezondheidstoestand achteruit is gegaan.

Een tiental dagen geleden werd Vandecasteele overgebracht naar de Evin-gevangenis in de buurt van hoofdstad Teheran. Die staat bekend voor haar afdeling voor politieke gevangenen en de behandeling die hen daar te wachten staat.

De Perzische versie van het bericht bevat een precisering die niet in de Franstalige versie staat. De Iraanse president heeft van de Europese landen “geëist” dat ze ermee ophouden Iraanse oppositiegroeperingen onderdak te verlenen, luidt het.