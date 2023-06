Hooligans smokkelen al voordien vuurwerk op Jan Breydelstadion in Brugge binnen

Tijdens de Brugse gemeenteraad pleitte Nele Caus (N-VA) voor nultolerantie tegen hooligans: “We horen verhalen over vandalen die voordien stiekem vuurwerk het Jan Breydelstadion binnen smokkelen. Maar ook dat hooligans met stadionverbod zich op speeldagen niet houden aan de opgelegde perimeter rondom het stadion.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) relativeerde die kritiek: “Er zijn vooralsnog geen bewijzen gevonden dat hooligans al pyrotechnisch materiaal in het Jan Breydelstadion stockeren bij niet-risicowedstrijden en hiervoor samen spannen met fans van andere ploegen.”

Fouilles

“Voetbal hoort een feest te zijn. Het is onmogelijk om alle supporters te fouilleren, zelfs tot op hun intieme delen, bij elke wedstrijd. We willen van Brugge geen politiestaat maken. Trouwens, na de sluiting van café ‘t Putje, vreesden we dat clubfans met stadionverbod naar de Platse zouden treken en zich zouden vermengen met andere supporters.”

“Dit is niet gebeurd. Ze zijn blij dat ze samenkomen in een andere horecazaak, ook al zit die misschien net binnen de beveiligde perimeter rondom het stadion.”

Stadiondossier

Nele Caus (N-VA) en Stefaan Sintobin maakten van de nieuwe politieverordening met veiligheidsmaatregelen voor toekomstige Europese wedstrijden van Club Brugge gebruik om te polsen naar het stadiondossier.

Dirk De fauw meldde: “Het openbaar onderzoek naar de parkeermaatregelen loopt momenteel, terwijl Club Brugge de mobiliteitsstudie aanpast. Het is dan aan de Vlaamse regering om een nieuwe omgevingsvergunning op te stellen, waartegen dan eventueel weer beroep kan aangetekend worden bij de raad voor vergunningsbetwistingen…”