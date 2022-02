‘Hoogste toren van Kortrijk’ komt op Vives-campus: studentenhotel met 192 kamers moet tegen 2025 klaar zijn

Kortrijk krijgt er een nieuwe landmark bij. Begin 2023 start de Waregemse projectontwikkelaar Ion met de bouw van een studententoren op de campus van hogeschool Vives. Zestien verdiepingen hoog en straks het hoogste bewoonbare gebouw van de stad. Het gloednieuwe studentenhotel waar ruimte zal zijn voor 192 koten en vooral ook een panoramisch zicht op de stad krijgt de toepasselijke naam The Sky.

“Een glorierijke dag, zowel voor de hogeschool als voor de stad. En alweer een stap op weg om de grootste studentenstad van Vlaanderen te worden.” Vives-directeur Joris Hindryckx schuwde de grote woorden niet bij de voorstelling van de gloednieuwe studententoren op de Kortrijkse campus.

Woensdagmiddag stelde Vives samen met het Kortrijkse stadsbestuur en projectontwikkelaar Ion The Sky voor. In het voorjaar van 2023 start op de campus van Vives de bouw van het nieuwe studentenhotel, goed voor in totaal 192 studentenkamers. “Dit is niet zomaar een toren, dit is een staaltje stadsontwikkeling van de bovenste plank”, oppert schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). “Met dit gebouw geven we verder vorm aan Hoog Kortrijk en de droom van het OneCampus-model waarbij we de sites van Vives, Kulak en Syntra met elkaar laten verweven.”

Panoramisch zicht

The Sky telt 16 verdiepingen, waarvan 12 met studentenkamers en telkens een gemeenschappelijke keuken. “De vraag naar studentenhuisvesting op de campus is groot”, schetst Kristof Vanfleteren, ceo van projectontwikkelaar Ion, het project. “Maar dit wordt meer dan een gebouw met kamers. Dit moet een studentenhotel van vijf sterren worden, met verder ook een bibliotheek, een rooftop met terras en een panoramisch zicht op de stad, een coworkingspace en een fietsenstalling, goed voor 600 fietsen.”

Naast het nieuwe icoon voor Hoog Kortrijk komt er ook een park van net geen 3.500 vierkante meter, ook op de site van Vives. Een stuk van de parking zal daarvoor verdwijnen en wordt onthard. Door een uitgewerkte samenwerking met Kortrijk Xpo kunnen de Vives-studenten hun auto wel gratis daar parkeren.

Vives-directeur Joris Hindryckx, Ion-ceo Kristof Vanfleteren en zijn team en schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens stelden glimmend van trots studentenhotel The Sky voor. © Olaf Verhaeghe

Met 53 meter hoogte én op het hoogste punt van Kortrijk gebouwd, wordt The Sky de derde hoogste toren van de stad. “Maar”, zo benadrukt Kristof Vanfleteren, “het wordt wel het hoogste bewoonbare gebouw van Kortrijk. Al was dat voor ons geen doel op zich. The Sky moet voor ons ook een toonbeeld van duurzaamheid worden, onder meer dankzij het systeem van betonkernactivering. Dat is een bouwtechniek waarbij de leidingen binnenin het beton wordt gelegd, zodat het beton zal opwarmt en afkoelt. Het gebouw zal als het ware dienst doen als buffer tegen te hoge of te lage buitentemperaturen.”

Vives verhuurt

Ion investeert zo’n 23 miljoen euro in het gebouw en blijft in eerste instantie ook eigenaar. Vives treedt op als exploitant en staat in voor de verhuur van de studentenkamers. “Wij zijn alvast enorm tevreden dat er duidelijk werk wordt gemaakt van extra studentenhuisvesting”, zegt Joris Hindryckx. “Pas sinds oktober 2020, na het opheffen van het moratorium, is het opnieuw mogelijk om koten bij te creëren. De nood was hoog, gelukkig komt er nu in sneltempo verandering in.”

De laatste vijf jaar is Kortrijk als studentenstad met bijna een derde gegroeid, tot ruim 15.000 studenten. De bouwwerken aan The Sky starten dus begin volgend jaar, de eerste studenten moeten er nog voor 2025 kunnen intrekken. Wie aan hogeschool Vives studeert, zal voorrang krijgen om een kamer in de toren te huren. Ook studenten van Kulak kunnen in aanmerking komen. Het gloednieuwe gebouw staat niet open voor gewone huurders.