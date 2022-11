Hoogste onderscheiding voor topkapper Eddy Lagaisse

In het domein Elewijt in Zemst ontving kapper Eddy Lagaisse de gouden medaille van de Koninklijken Eliten der Arbeid. Meteen de hoogste onderscheiding die een kapper te beurt kan vallen. Afgelopen zomer vierde hij ook zijn vijftigjarig bestaan als zelfstandig kapper.

Eddy werd geboren in Nieuwenhove op 18 juni 1954. Hij leerde de kappersstiel in de Kortrijkse School der Moderne Beroepen. “Ik werkte bij grote toppers als Roger Taelman, Noël Vandendriesche, Daniel Vandecaveye en André Fassot”, vertelt hij met fonkelende ogen. “Ik begon in 1972 in mijn eigen zaak in Nieuwenhove. Ik doe het na meer dan een halve eeuw nog steeds met hart en ziel.”

Will Tura als klant

De joviale Eddy is zeker één van de meest getalenteerde kappers in Zuid-West-Vlaanderen en won meer dan 35 kampioenschappen. In eigen land in onder meer Izegem, Roeselare, Kortrijk, Gent, Hasselt en Brussel. Ook internationale trofeeën pronken in zijn salon: Roubaix, Hamburg, Keulen en Parijs. Zijn klanten komen dan ook niet alleen uit Waregem, maar vinden vlot de weg naar het kleine gehucht Nieuwenhove vanuit de nabijgelegen gemeenten Vichte, Deerlijk en Oudenaarde. Hij krijgt zelfs klanten over de vloer vanuit onder andere Lochristi, Kortrijk, Roeselare en zelfs Wervik. Onder zijn bekendste klanten noteren we ook Will Tura, wijlen wielrenner Briek Schotte en wijlen voetballers Prudent Bettens en Jacky Stockman.

“Vijf jaar geleden won ik al zilver”, verduidelijkt Eddy. “Die bachelor is nu dus een master geworden. Om de gouden plak te behalen diende ik verscheidene theoretische en praktische proeven af te leggen in Kortrijk, Oudenaarde, Gent en Brussel. Ik kon de jury perfect overtuigen van mijn kunde. Sinds een paar jaren werk ik nog enkel op afspraak. De vele klanten zijn echte vrienden geworden. Ik denk dan ook zeker nog niet aan stoppen als kan ik geen hoger diploma meer behalen.”

Info: 056 600 596 en Oblatenstraat 19, Waregem-Nieuwenhove