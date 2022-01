Hoogspanningslijnen Noorschote zichtbaarder voor vogels

Netbeheerder Elia hing begin oktober 2019 op vraag van Natuurpunt over een afstand van ruim 3 kilometer Fire Fly’s aan een hoogspanningslijn in Noordschote zodat deze beter zichtbaar werd voor vogels. Die ingreep heeft succes. Uit recente tellingen blijkt dat het aantal vogels dat tegen de hoogspanningslijn vloog, spectaculair is gedaald.

In België komen naar schatting elk jaar tussen de 170.000 en 500.000 vogels om het leven als gevolg van een botsing met een hoogspanningslijn. Vooral bij schemer en mist zien de vogels de kabels niet hangen en vliegen ze ertegen, met mogelijk een dodelijke afloop. De hoogspanningslijn in Noordschote bleek na tellingen de dodelijkste van Vlaanderen te zijn.

“Vrijwilligers van Natuurpunt liepen in 2018 elf keer onder de hoogspanningslijn in Noordschote, op zoek naar vogelslachtoffers van de hoogspanningslijn”, zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. “Toen was er nog geen bebakening en werden er 113 vogelslachtoffers geteld.”

Duidelijke daling

Netbeheerder Elia bevestigde daarom op vraag van Natuurpunt in oktober 2019 over een lengte van 3 kilometer in totaal 500 Fire Fly’s (plaatjes van 11 bij 15 centimeter met daarop 2 reflectoren, red.) aan de hoogspanningslijn in Noordschote zodat die beter zichtbaar werd voor vogels.

Na de bebakening van de hoogspanningslijn werd in 2021 op een gelijkaardige manier als in 2018 opnieuw het aantal draadslachtoffers geteld. Vrijwilligers van Natuurpunt en Elia vonden toen slechts zes vogelslachtoffers. “Het is dus duidelijk dat bebakening het aantal vogelslachtoffers significant doet dalen”, zegt Dominique Verbelen. “We zijn tevreden met de resultaten van deze studie en hopen dat dit een extra stimulans is voor Elia om het werk verder te zetten.”

200 km tegen 2030

Het afgelopen jaar maakte netbeheerder Elia in totaal 36 kilometer hoogspanningslijnen zichtbaarder voor vogels door het plaatsen van bebakening, onder meer in de Rupelstreek en in Lac de l’Eau d’Heure.

“Elia zet haar engagement verder en wil binnen haar duurzaamheidsprogramma ACT NOW tegen 2030 in totaal 200 kilometer van de meest risicovolle hoogspanningslijnen bebakenen, zeker nu blijkt uit de studie van Natuurpunt hoe goed deze bebakening wel werkt”, besluit Ilse Tant, Chief community relations officer van Elia. (KVCL)