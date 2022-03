Hoogleedse veilingmeester Johan Kiggen veilt topwerken, Aquarellen van Vincent Van Gogh neusje van de zalm op grote kunstveiling: “Ze kunnen tot 450.000 euro waard zijn”

Dit weekend gaan twee originele schilderijen van Vincent Van Gogh onder de hamer Sint-Martens-Latem. Veilingmeester van dienst is de Hoogleedse Johan Kiggen van New-Art. “Dit zijn topstukken uit het huis van de moeder van de schilder.”

Johan Kiggen van veilinghuis New-Art werkte het voorbije jaar samen met verschillende experts om alle schilderijen, beelden en collectiestukken te controleren, zodat ze de originele werken met honderd procent zekerheid kunnen aanbieden. Op de veiling wordt er onder meer kunst van Panamarenko, Luc Tuymans, Keith Haring, Raveel en zelfs Charlie Chaplin aangeboden, maar de kroonjuweeltjes zijn de aquarellen van Vincent Van Gogh.

“Dat we het vertrouwen krijgen om dergelijke pronkstukken aan te bieden, stemt mij heel trots”, reageert de veilingmeester. “Het is trouwens niet onze eerste keer. In 2019 heeft ons veilinghuis al twee aquarellen van Van Gogh verkocht.”

De twee voorgestelde werken ‘Viooltjes in een vaas’ en ‘Landschap met molen en huis op de achtergrond’ zijn aquarellen uit de Nederlandse jaren. Ze komen uit het huis van de moeder van Vincent Van Gogh in Leiden en bleven sindsdien telkens in privébezit. De voorbije 16 jaar hingen de werken op bij een Belgische verzamelaar, die ze nu via New-Art laat veilen.

Bijzonder zeldzaam

Volgens Van Gogh-kenner Jean van Innis zijn de kunstwerken bijzonder zeldzaam. “Zeker omdat er twee tegelijkertijd worden aangeboden. Het zijn aqaurellen waarin Van Gogh zich onderscheidt als sublieme colorist. Het kroonjuweeltje is ‘Viooltjes in een vaas’, waarbij Vincent met complementaire kleuren speelt.”

Contrast en kleur typeren Van Gogh. Wat de schilder ook typeert, is symboliek. En laat de kleuren in het aquarel nu net blauw en geel zijn. “Het is puur toeval want de veiling staat al een tijd gepland. Maar het heeft inderdaad een speciale en opvallende symbolische waarde dat het net die kleuren van de Oekraïense vlag zijn”, vertelt van Innis.

450.000 euro

De expositie en veiling vinden plaats in de Mercedes-garage in de Kortrijksesteenweg 108, in Sint-Martens-Latem. “We hebben deze locatie gekozen omdat tachtig procent van onze werken uit Oost-Vlaanderen komt”, zegt Johan Kiggen.

Hoeveel de aquarellen van Van Gogh zullen opbrengen is moeilijk te voorspellen. “Ze kunnen elk voor 150 tot 450.000 euro onder de hamer gaan. Die grens kan uiteraard overschreden worden.”

De veiling gebeurt niet online. Alle geïnteresseerden moeten fysiek aanwezig zijn, het is wel mogelijk om een familielid of kennis als vertegenwoordiging aan te stellen.