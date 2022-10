Hoogleedse Café De Neerplatse stopt: “Spijtig, maar het leven gaat verder”

De rolluiken van café De Neerplatse in Hooglede gingen vorige week voor de laatste keer naar beneden. Het café is verkocht en wordt binnenkort afgebroken om plaats te maken voor vier appartementen. Met het verdwijnen van De Neerplatse blijven er nog slechts twee cafés over in Hooglede: De Gouden Leeuw en De Dubbele Arend.

Café De Neerplatse was bijna 30 jaar lang een begrip in de streek. Aanvankelijk waren het Bart Hoornaert en Christine Raes die De Kaasbolle omtoverden tot café. Zij waren de uitbaters tot eind 2013. In 2014 nam Ian Velle (30) het café over samen met zijn moeder Irène Myny (57), maar op 27 september werden voor de laatste keer pintjes getapt. Het stond al een tijdje vast dat het café gesloopt zou worden om er appartementen op te bouwen. “De combinatie van achter de toog staan, viel niet langer te combineren met mijn job als zelfstandig dakwerker”, verklaart Ian.

“Uiteraard vind ik het een spijtige zaak, maar het leven gaat verder. De laatste dagen kwam heel wat volk en op de allerlaatste dinsdag werd er nog gefeest tot in de vroege uurtjes.” Toch zag Ian doorheen de jaren het aantal bezoekers afnemen. “Sinds de coronaperiode is het achteruitgegaan en ik vrees dat er nog zware tijden zitten aan te komen voor de horeca. Met de huidige, dure energieprijzen zullen veel mensen de cafébezoeken laten vallen. Ambitie om nog iets te doen in de horeca heb ik niet onmiddellijk. Het is momenteel ook niet aan te raden om iets nieuws te starten.”

Verenigingen

De verenigingen hebben inmiddels al elders onderdak gevonden. Dartsclub De Vikings verhuisden naar zaal ‘t Hoge, kaartersclub De Ondankvrienden huizen nu in de CentruM-zaal. Op woensdag 12 oktober wordt de verkoop officieel getekend, in de maand november wordt vervolgens gestart met de afbraakwerken. Er komen vier appartementen. Op de plaats waar het café zich bevindt, wordt een parkeergarage gebouwd. (JT)