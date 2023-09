Hooglede zet in op bespreekbaarheid van dementie:“Speelse wandeling en lezing”

Op donderdag 21 september is het Werelddementiedag waar wzc Ter Linde uit Hooglede graag aan meewerkt om het taboe rond de ziekte te doorbreken. “Samen met de gemeente Hooglede en lokaal dienstencentrum Zonder Zulle slaan we de handen in elkaar om mensen die in aanraking komen met dementie een hart onder de riem te steken”, aldus Saskia Maertens, verpleegkundige van wzc Ter Linde.

In Hooglede woonden in 2020 naar schatting205 personenmet dementie. Daarvan verbleef een groot aantal thuis, verzorgd door hun partner of mantelzorger. “Verwacht wordt dat de aandoening de komende jaren meer en meer mensen zal treffen. Tegen 2040 wordt er een stijging verwacht met 40 procent en dat komt omdat dementie vooral mensen ouder dan 65 jaar treft. We worden met z’n allen ouder, maar de aandoening komt soms ook op jongere leeftijd voor”, legt verpleegkundige dementie Saskia Maertens uit.

“In het woonzorgcentrum kunnen er 42 bewoners met dementie verblijven in een beschermde afdeling. Doordat de zorgnood voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid toeneemt, worden deze afdelingen uitgebreid met 28 woongelegenheden. Dit gebeurt over verschillende bouw- en verbouwingsfases. Tegen 2026 hopen we ze afgerond te hebben zodat we meer capaciteit hebben om mensen met dementie een thuis te geven.”

Woordspelingen

Onlangs werd een nieuwe geocachroute gelanceerd die toegankelijk is voor iedereen en tevens rolstoeltoegankelijk is. “We merken vaak dat mensen op bezoek komen bij een bewoner en een wandeling willen maken. Een frisse neus halen doet elke bewoner immers deugd. De geocachroute kan een hulpmiddel zijn om op een speelse manier een wandeling van 4,5 kilometer te maken met 9 trads en een bonus. Tegenover de ingang van het woonzorgcentrum hangt een bakje met een routebeschrijving en een invulblad voor de rebus. Na afloop kan de oplossing in de voorziene bus gedeponeerd worden. Je kan de route uiteraard ook gewoon wandelen of er zelf een eigen kwinkslag aan geven”, lacht Saskia.

Tegen 2026 zal wzc Ter Linde nog meer plaats hebben voor mensen met dementie”

Verder wil men ook inzetten op zichtbaarheid in de gemeente. “Hier en daar worden de bewoners verrast door fijne woordspelingen en quotes op ramen. Onder de slogan ‘Hooglede draagt zijn steentje bij’, kan iedereen een beschilderd steentje in teken van dementie binnenbrengen in wzc Ter Linde of in het lokaal dienstencentrum Zonder Zulle in Hooglede. De bewoners van het wzc zullen op Werelddementiedag de mooiste steen uitkiezen. De winnaar wordt bekroond met een prijs”, aldus de gemeente.

Eigen ervaringen

Verder zorgen tal van activiteiten ervoor dat dementie in de kijker wordt gezet. “Personeelsleden van het woonzorgcentrum kunnen met de escaperoom ‘De tuin van Victoria’ ervaren hoe het is om met dementie door het leven te gaan. Op 21 september hebben we in het woonzorgcentrum restaurant vergeetMENUutje, gebaseerd op de gelijknamige tv-reeks Restaurant Misverstand.”

“Op 25 september sluiten we af met een lezing van Wannes Deleu. Eind 2018 leefde de televisiemaker een maand bij zijn grootmoeder, die aan dementie lijdt, in een woonzorgcentrum. Hij ondervond aan den lijve wat dementie écht met een mens doet en komt nu zijn ervaringen vertellen op 25 september om 19.30 uur in de Gulden Zonne”, klinkt het.

Tickets zijn te verkrijgen aan 5 euro via het Lokaal Dienstencentrum Zonder Zulle en woonzorgcentrum Ter Linde. Met vragen rond het thema dementie kun je altijd terecht bij Saskia Maertens, referentieverpleegkundige dementie in wzc Ter Linde. (EVG)