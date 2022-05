Hooglede stelt kerk en raadszaal open voor blokkende studenten

De komende weken kan er grondig gelezen en gestudeerd worden in de Sint-Amanduskerk in Hooglede, en in de gemeenteraadszaal van Gits.

De examenperiode staat voor de deur en om de blokkende studenten te helpen, stelt het gemeentebestuur twee locaties ter beschikking waar de jongeren zich in alle rust kunnen voorbereiden.

Vanaf heden tot en met zaterdag 25 juni zijn de deuren geopend van de gemeenteraadszaal in Gits, daar zijn telkens vijf plaatsen beschikbaar. De Sint-Amanduskerk in Hooglede heeft ruimte voor twintig studenten.

Op beide locaties kan er gestudeerd worden van maandag tot en met zaterdag, telkens van 8.30 uur tot 18 uur. In Gits sluit de raadszaal op woensdag. De jeugddienst houdt iedereen op de hoogte indien er door een eredienst uitzonderlijk niet geblokt kan worden in de kerk.