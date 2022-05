Hooglede opent 920 meter lange beweegroute

Op maandagavond 30 mei werd de eerste Hoogleedse beweegroute voorgesteld. Het traject telt 1315 stappen en tien oefeningen. Met de route wil de gemeente haar inwoners stimuleren om meer te bewegen.

In 2022 ondersteunt het Vlaams Instituut Gezond Leven alle steden en gemeenten bij het ontwikkelen van beweegroutes. Daarmee wil het instituut op een duurzame en goedkope methode de inwoners meer laten bewegen.

Tien oefeningen

Ook in Hooglede werd er recent zo’n beweegroute gerealiseerd. Het traject is 920 meter lang en telt 1315 stappen. Onderweg kunnen deelnemers tien verschillende oefeningen uitvoeren. Even uitrusten kan ook, want er werden langs het parcours verschillende zitbanken geïntegreerd.

Op maandag 30 mei werd de beweegroute officieel geopend aan de achterkant van Trimard, in het centrum van Hooglede. Dat is ook de startplaats van het traject, dat onder meer aan het Lokaal Dienstencentrum Zonder Zulle passeert.