Hooglede krijgt met Lokomotiv Ooglee een cornholeclub: “Een laagdrempelige en leuke sport”

Na de zomerhype rond cornhole en een succesvol Belgisch kampioenschap begin augustus in Hooglede, komt er met Lokomotiv Ooglee nu ook een eerste officiële club in de gemeente. Op maandag zes november kan iedereen vrijblijvend eens een zakje komen gooien, later volgt dan een eigen competitie.

Afgelopen zomer deden de cornholeborden hun intrede op heel wat grasvelden. Voor wie nog niet helemaal mee is, een korte introductie: elke speler heeft vier zakjes van ongeveer een halve kilo, opgevuld met mais. Elk om beurt gooi je zo’n zakje vanop acht meter richting een hellend platform. Slaag je erin om je zakje door het gat te gooien, dan krijg je drie punten. Indien je zakje op het platform blijft liggen, krijg je toch nog één punt. Wie het eerst een score van 21 punten behaalt, is de winnaar.

Olympische Spelen

De sport is afkomstig uit de Verenigde Staten en is er enorm populair. De laatste jaren groeit niet alleen het aantal spelers, maar ook het aantal tv-kijkers. Zo zendt ESPN tal van wedstrijden uit en halen ze zelfs hogere kijkcijfers dan tijdens de Ronde van Frankrijk. Momenteel is men volop aan het lobbyen om van cornhole een Olympische sport te maken op de Spelen van 2028, die Spelen worden niet toevallig georganiseerd in Los Angeles. “De populariteit van de sport valt te verklaren door zijn eenvoud en spanning”, verklaart kersvers voorzitter Frederik Sap.

“Je hebt geen ellenlange uitleg nodig alvorens te kunnen starten. Bovendien is het ook erg laagdrempelig, na een aantal pogingen komt het besef hoe hard je met de zakjes moet gooien. De sport is uitermate geschikt om met de buren, familie of vrienden te spelen. Je kunt het spel één tegen één spelen, maar ook in duo’s of zelfs met vier tegen vier.”

“De populariteit van de sport is te verklaren door zijn eenvoud en spanning” – Frederik Sap

Frederik Sap is niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens de jaarlijkse Aarthurfeesten in augustus organiseerde hij het eerste officiële Belgisch kampioenschap. “Dat werd een groot succes”, blikt Sap terug. “De inschrijvingen liepen al snel vol en er kwam zelfs een hele delegatie vanuit Erpe Mere, ook daar hebben ze al een club. Nog voor het BK was het idee al aan het rijpen om zelf een eigen club uit de grond te stampen. Met een viertal mensen staken we de koppen bij elkaar en daaruit ontstond Lokomotiv Ooglee. In onze zoektocht naar een clublokaal kwamen we al snel uit op de kapel op ‘t Hoge. Een mooie zaal die bovendien ook hoog genoeg is om te kunnen werpen.”

Op maandag 6 november is iedereen welkom in de kapel in de Hogestraat 170 om de sport eens te proberen. “Maandelijks staan er twee sessies op het programma. Zo kan er telkens de eerste maandag van de maand getraind worden. Op elke derde dinsdag houden we dan onze competitie. Het format zelf bekijken we nog, afhankelijk van het aantal leden die inschrijven. Maar het is wel de bedoeling om doorheen het jaar iedereen tegen iedereen te laten spelen. Op het einde van het seizoen krijg je dan uiteraard een clubkampioen. We hopen ook een aantal vrouwen te mogen verwelkomen. We hebben er bewust voor gekozen om het inschrijvingsgeld laagdrempelig te houden. De prijs bedraagt slechts 25 euro voor een volledig seizoen en daar zit ook nog een etentje op de kampioenenviering bij inbegrepen.”

Opnieuw BK

Lokomotiv Ooglee is niet de eerste club in de streek, recent werd ook in Ardooie het Dream Team opgericht. Het aantal clubs in Vlaanderen is momenteel nog op twee handen te tellen, maar Sap verwacht een opmars. “Onze borden werden al geregeld uitgeleend en iedereen die het speelde, was nadien enorm enthousiast. Hopelijk komen er nog meer clubs bij en bestaat de kans om tegen elkaar te spelen. Sowieso organiseren we begin augustus de tweede editie van het Belgisch kampioenschap. En gezien de stijgende populariteit gaan we wellicht het deelnemersaantal opschroeven”, besluit Sap.