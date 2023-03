Hooglede kampt komend weekend in zaal ogierlande

De Hoogleedse judoclub Jenos Kwai organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023 een judotornooi in zaal Ogierlande in Gits.

“Een tiental jaar geleden organiseerden we al een tornooi maar dat is langzaam doodgebloed mede door corona. De bestuursleden van de judoclub wilden graag de draad terug oppikken en dus vroegen we de hulp van ouders en sympathisanten. Naast de zeven bestuursleden van Jenos Kwai hebben we ook de hulp van acht trainers en vele geëngageerde ouders die zich spontaan inzetten om de brochure te maken of sponsors helpen zoeken. Daarnaast vonden we het ook belangrijk om het kamp te laten doorgaan in Hooglede/Gits zelf. De Atlantahal in Hooglede werd al snel te klein en dus weken we uit naar sporthal Ogierlande te Gits”, aldus Koen Denys van Jenos Kwai.

Op zaterdag komen de categorieën U15, U18 en U21+ bijeen om te kampen. Op zondag verwelkomen we de beginnende jeugd (U9, U11 en U13) en voor hen wordt het bewust laagdrempelig en toegankelijk gehouden. “Er is geen podium en elke deelnemer krijgt een medaille zodat ze kunnen kennismaken met een tornooi zonder hoge druk te ervaren. We gaan dus een druk weekend tegemoet want op twee dagen tijd zullen we al zeker 600 judoka’s ontvangen van over gans West- Vlaanderen en zelfs daarbuiten. We hebben zelfs een maximumaantal ingesteld om het praktisch haalbaar te houden. Als iedereen de maximale tijd kampt dan hebben we telkens een volledige dag nodig. Naast de meer dan 600 judoka’s bereiden we ons ook voor om zo’n 800 toeschouwers te verwelkomen tijdens de tweedaagse. Aangezien we best wel mogen spreken van een succeseditie, dienden we alvast een aanvraag in bij de wedstrijdcommissie van Judo Vlaanderen voor een tweede editie volgend jaar. Uiteraard is iedereen welkom om te supporteren of om voor het eerst kennis te maken met de judosport komend weekend in sporthal Ogierlande.” (EVG)