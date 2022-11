Hoogdag voor lokale schrijvers: bibliotheek stelt op 10 november acht auteurs uit Jabbeke voor

Donderdag 10 november wordt een literaire hoogdag voor Jabbeke. Liefst acht auteurs worden op ‘de dag van de lokale schrijver’ voorgesteld in de Jabbeekse bibliotheek. “We hadden eigenlijk niet zoveel respons verwacht.”

Samantha Demeyere, Viviane Huygebaert, Lieselot Jonckheere en uiteraard Femke Vindevogel zijn present. Daarnaast Wilfried Moeyaert, Norbert D’hiet, Geert Lommee en Marcel Desmedt. Acht mensen uit Jabbeke die in 2021 een boek uitbrachten, over de meest uiteenlopende thema’s en in diverse stijlvormen.

Bibliothecaris Peggy Truyen is een tevreden vrouw: “Enkele jaren geleden hebben we dit voor het eerst gedaan, met drie lokale auteurs. Het was een mooie avond, waar de Jabbekenaars kennis konden maken met lokaal talent. Nu hebben we acht auteurs bijeen, maar ook al een reservelijstje bijeengesprokkeld. En bij deze ook een oproep aan mensen die een boek uitbrengen: meld dit bij onze bibliotheek!”

Duif met hoogtevrees

“Samantha Demeyere bracht een boek uit over haar leven met het chronisch vermoeidheidssyndroom, Viviane Huygebaert ging op zoek naar haar tante Elisa Sophia die na de Tweede Wereldoorlog vertrok met een Duitse officier, Lieselot Jonckheere schreef met ‘Zonder woorden’ een boek over hoe stilte liefde en vriendschap kan versterken”, somt Peggy Truyen op. “Iedereen kent inmiddels Femke Vindevogel, die met ‘Confituurwijk’ en ‘Baksteen’ twee boeken op haar palmares heeft. Norbert D’hiet is een van de sterkhouders in de cultuurraad en bracht al enkele dichtbundels uit. Geert Lommee woonde als jongeman ruim een jaar in de Verenigde Staten en bezocht al meer dan twintig staten. Zijn liefde voor en kennis over dat land schreef hij uit in ‘Glory Days in America’. Wilfried Moeyaert schreef eerder al een culinair werk, en bracht vorig jaar een leuk geïllustreerd boek uit over Jori, de duif met hoogtevrees. Tot slot brengen we ook geschiedenis van eigen bodem, want Marcel Desmedt komt er zijn recentste werk voorstellen.”

Markt en gesprek

Schepen Wim Vandenberghe werkte mee het concept uit voor deze literaire avond. “We hadden eigenlijk niet zoveel respons verwacht”, zegt hij. “Er is een boekenmarkt, met het werk van deze acht auteurs. Maar we stellen deze mensen ook wat steviger voor aan het publiek. Daarvoor houden we die avond twee panelgesprekken, met telkens vier auteurs. Het wordt ongetwijfeld een boeiende avond, inspirerend voor elke Jabbekenaar die graag leest.” (PA)

‘De dag van de lokale schrijver’, 10 november, van 19 tot 21 uur, bibliotheek Jabbeke. Gratis toegang.