Hoogconjunctuur bij provinciale seniorenteams van Volley Bredene: “Niets moet en alles mag”

Wie de rangschikking van de provinciale volleybalteams regelmatig eens nakijkt, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat de twee damesploegen en het herenteam van Volley Bredene bovenaan prijken. De club van voorzitter Oliver D’haenen (52) beleeft op provinciaal niveau mooie tijden.

“Ik ben een heel tevreden voorzitter. Het is tof als de seniorenploegen het goed doen, maar ik ben ook heel blij dat de verstandhouding onder de spelers optimaal is. Iedereen beleeft plezier aan zijn hobby en eigenlijk is dat het belangrijkste. Onze leuze blijft hoe dan ook onveranderd: niets moet en alles mag. Het bestuur fluistert de coaches zeker niet in dat hun ploeg moet promoveren, maar als de kans zich voordoet zullen ze die uiteraard niet lagen liggen”, aldus de voorzitter van Volley Bredene.

Het damesteam dat in Promo 2 speelt, leed vorig weekend zijn eerste nederlaag, maar voert nog steeds de rangschikking aan. “De ambitie voor aanvang van de competitie was om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren met deze ploeg”, gaat Olivier D’haenen verder. Dat zal wellicht probleemloos lukken en misschien moeten we na de heenronde onze ambities wat bijstellen. Je hoort me niet vertellen dat het team van coaches Bjorn De Roo en Mike Schillewaert zal promoveren, want een seizoen duurt lang en er kan nog van alles gebeuren. Hetzelfde geldt voor de damesploeg in Promo 4. Als je in zeven wedstrijden enkel verliest tegen de leider en in de andere wedstrijden amper een set prijsgeeft, moet je ambitieus zijn. Voor de progressie van deze jonge speelsters zou promotie een goede zaak zijn. Dan verkleinen we ook de kloof met het A-team en dat is een goede zaak voor de doorstroming.”

Feilloos parcours

De provinciale herenploeg in Promo 3 legde tot op heden een bijna feilloos parcours af en staat afgetekend aan de leiding. Enkel tegen VT Menen C werd met het kleinste verschil verloren. “Deze groep is duidelijk een stuk matuurder dan vorig seizoen. Door het samenvoegen van de twee provinciale herenploegen is de concurrentie ook een stuk groter geworden. Ook voor dit team is promotie geen must, maar wel een goede zaak om de kloof met onze ploeg in derde nationale te verkleinen. Doordat we ook de enige kustploeg zijn met provinciale herenploegen, zorgen goede resultaten ongetwijfeld ook voor een soort aanzuigeffect. Misschien zullen jongens uit de streek die elders volleyballen hierdoor misschien gemakkelijker de overstap maken naar Volley Bredene”, besluit voorzitter D’haenen.

Ook jeugdcoördinator Caroline Fillée (45) is uiteraard blij met de huidige gang van zaken. “Eigenlijk had ik niet verwacht dat onze provinciale seniorenploegen het dit jaar zo goed zouden doen. We zijn nog niet eens halverwege de competitie en het is nog wat vroeg om hoog van de toren te blazen, maar het is duidelijk dat alle teams in een goede flow zitten. Nochtans zijn er weinig spectaculaire aanpassingen of wijzigingen doorgevoerd binnen de drie ploegen. Enkel de trainerswissel bij de dames in Promo 2, maar verder is alles grotendeels hetzelfde gebleven als vorig seizoen.”

Nieuwe inschrijvingen

“Ook onze jeugdwerking draait op volle toeren”, gaat Caroline Fillée verder. “Dit jaar was de instroom groter dan er jeugdspelertjes stopten. We noteerden 35 nieuwe inschrijvingen en dat is een positieve trend die we toejuichen. Het blijft jammer dat de meeste jongens volleybal nog altijd geen aantrekkelijke sport vinden. Onze jeugdtrainers doen er nochtans alles aan om leuke en kindvriendelijke trainingen te organiseren. Enerzijds kan deze beperkte instroom aan jongens op termijn problematisch worden voor de doorstroming naar de herenteams, maar anderzijds zijn we de enige kustploeg die seniorenteams in de herencompetitie tussen de lijnen brengt. Misschien zullen jongens die elders in een jeugdploeg spelen op latere leeftijd noodgedwongen naar Volley Bredene moeten komen om hun sportieve hobby verder te beoefenen. Het is misschien beter om nu niet al te ver vooruit te kijken en vooral te genieten van de hoogconjunctuur bij onze provinciale seniorenploegen”, besluit de jeugdcoördinator van Volley Bredene. (Philippe Decruynaere)