Hoog bezoek uit Congo voor Oostends Congomuseum

Het Congomuseum van Dominique Lubaki in Oostende kreeg zaterdag hoog bezoek. Joseph Sita Nsoni kwam er langs, de woordvoerder van alle chefs coutumiers – stamhoofden – in Congo.

Dominique Lubaki is een Belg van Congolese origine die al 30 jaar in Oostende woont. Van zijn appartement maakte hij een Congomuseum. “Het zou zelfs het grootste museum over Congo zijn in België na het AfricaMuseum in Tervuren”, vertelt hij.

Zaterdag kreeg het Oostendse Congomuseum hoog bezoek. Joseph Sita Nsoni kwam er langs, de woordvoerder van de chefs coutumiers van Congo. Dat zijn de chefs van de traditionele stammen die in de voormalige Belgische kolonie bestaan. De man is ook een van de pioniers van de UDPS, de politieke partij van huidig president Félix Tshisekedi, en leidde in de jaren ‘80 UDPS Benelux.